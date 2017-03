Die Sieger des Deutschen und Europäischen Gartenbuchpreises 2017 stehen fest!

Am 3. März 2017 wurde zum elften Mal der Deutsche Gartenbuchpreis verliehen. Der Deutsche Gartenbuchpreis, präsentiert von STIHL, wird von Schloss Dennenlohe in sieben Kategorien vergeben. In diesem Jahr wurden über 124 von den Verlagen eingereichte Bücher von der Jury an zwei Tagen bewertet:Die Auszeichnung „Bester Bildband 2017“ ging an „Wörlitz - eine Annäherung“ von Thomas Weiß und Janos Stekovics, aus dem gleichnamigen Verlag. Den zweiten Platz in dieser Kategorie erhielten Lars Weigelt und Thomas Grundner für „Ein Garten, ein Jahr“ aus dem Christian Verlag. Dritter wurde das Buch „Lifestyle Gärten“ von Stefanie Syren und Ferdinand von Luckner aus dem BLV Verlag.In der Kategorie „Bestes Buch über Gartengeschichte“ siegte das Werk “Das Herbarium des Felix Platter“ von der Burgerbibliothek Bern im Haupt Verlag verlegt. Auf Platz zwei behauptete sich “Viel herrlich und schöne Gärten“ von Eva Berger aus dem Boehlau Verlag und Dritter wurde das Buch, “Die Gärten Peter Joseph Lennés im heutigen Polen“ von Marcus Köhler und Christoph Haase aus dem Janos Stekovics Verlag.Als „Bester Garten-Reiseführer“ wurde „Der Botanische Wanderführer Hamburg“ von Hans Helmuth Poppendieck aus dem Dölling und Galitz Verlag ausgezeichnet. Den zweiten Platz belegte „Romantische Gartenreisen in Deutschland“ von Klaus Bender u.a. aus dem Callwey Verlag und „Berlins Grüne Orte“ von Silke Lambeck aus der Runze & Caspar Werbeagentur wurde als drittbester Reiseführer ausgezeichnet.Das Siegerbuch in der Kategorie „Bestes Pflanzenportrait“ 2017 heißt „Der Garten von Herrmann Hesse“, stammt aus dem DVA Verlag und wurde von Eva Eberwein geschrieben und von Ferdinand von Luckner photografiert. „Avantgardening“ von Thorsten Matschiess und Jürgen Becker aus dem Ulmer Verlag kam auf den zweiten Platz. Oliver Kipp, Karsten Brakemeier und Sibylle Pietrek belegten mit „Der Traum vom englischen Garten auf dem Lande“ den dritten Platz - ebenfalls im DVA Verlag verlegt.Das „Beste Kindergartenbuch 2017“ schrieb Dorothea Baumjohann: „Gartenprojekte mit Kindern“, das im BLV Verlag erschien.In den Sonderkategorien „Beste Gartenprosa und Lyrik" gewann “Die Philosophie des Gärtnerns“ von Blanka Stolz aus dem Mairisch Verlag. „Honigbiene küsst Storchschnabel“ aus dem Thorbecke Verlag von Ute Studer wurde Zweiter und „Mein wundervoller Garten“ von Gabriele Frydrych aus dem DuMont Verlag belegte den dritten Platz.Die Leserjury von „Mein schöner Garten“ aus dem Burda Verlag kürte 2017 als Sieger den „Quickfinder Gartenjahr“ von Andreas Barlage, Brigitte Goss und Thomas Schuster aus dem GU Verlag.Als „Bester Ratgeber“ konnte sich das „Handbuch Bio-Obst“ aus dem Löwenzahn Verlag von Johannes Maurer, Bernd Kajtna und Andrea Heistinger behaupten. Den zweiten Platz belegte „Hecke, Gartenweg und Blumenwiese“ von Bruno Kremer aus dem Haupt Verlag, der auch den dritten Platz mit „Mein ungezähmter Garten“ von Norbert Griebl verlegt hat.Neu in diesem Jahr war der mit 1.500,- Euro dotierte DEHNER Preis für den Besten Einsteiger Ratgeber, der an Simone Kern für Ihr Buch „Mein Garten summt!“ ging, das im Kosmos Verlag erschienen ist.Als Sonderkategorie wurden 2017 „Garten-Blogs“ von der Jury bewertet, dabei sicherte sich Silvia Appel vor 21 Konkurrenten mit „ www.Gartenfraeulein.de .“ den Sonderpreis.Die drei Sonderpreise STIHL für außergewöhnliche Leistungen in der Gartenliteratur erhielten in diesem Jahr die folgenden Autoren:Eberhald Pühl mit „Maxwald-Park“, Eigenverlag, Preis: 5.000,- EuroBrunhilde Bross-Burkhardt mit „Das Boden - Buch“, Haupt Verlag, Preis: 3.000,- EuroJens Beck, Sylvia Butenschön, Heike Palm mit „Amtshausgärten“,TU Berlin, Preis: 2.000,- EuroDer begehrte "European Garden Book Award", der Premiumpreis für das beste Europäische Gartenbuch, ging 2017 in die Schweiz – „Gärten der Welt“, eine Zusammenfassung über eine Ausstellung im Museum Rietberg, verlegt im Wienand Verlag, siegte vor „Garten Design“ aus der Edition Delius, das von Emma Reuss, Bettina Eschenhagen und Brigit Fricke geschrieben wurde und sich mit weltweitem Gartendesign beschäftigt. Der dritte Platz ging an “Garden for Senses“ von Javier Mariategui aus der Edition Axel Menges, der spanische Gärten vorstellt.Bereits im vierten Jahr werden mit der englischen Institution „International Garden Photographer of the Year“ (IGPOTY) auch die Besten Europäischen Gartenphotos prämiert. Die Siegerbilder des von Dennenlohe vergebenen „European Garden Photo Award“ touren nach der Prämierung zu Ausstellungen in der ganzen Welt, nachdem sie auf Schloss Dennenlohe erstmalig gezeigt wurden.Den von Schloss Dennenlohe mit 1.000,- € dotierten Preis erhielt Ulrike Adam mit „Magnolia“, aufgenommen im Rhododendronpark Bremen. Claire Takacs belegte mit „Sunrise“ aus dem Schwetzinger Schlossgarten den zweiten Platz und Matthew Cremin photographierte im Jardin Exotique sein Bild „Exotic Garden“.Die Preisverleihung fand wie gewohnt in einem festlichen Rahmen statt und die Sieger wurden bei der Soirée am 3. März 2017 vor 125 Gästen offiziell auf Schloss Dennenlohe bekannt gegeben.Über Schloss und Schlosspark DennenloheDer Schlosspark Dennenlohe ist der größte private Rhododendron- und Landschaftspark in Süddeutschland. Er ist seit 2004 für Besucher geöffnet und gilt als einer der schönsten Parks Deutschlands, der stetig erweitert wird. Die aktuelle Größe beträgt im Moment 26 Hektar. Der Park wird vom „Grünen“ Baron Süsskind selbst gestaltet und gepflegt.Schloss Dennenlohe ist Initiator des Bayerischen Gartennetzwerkes und Sitz des Verbandes Bayerischer Parks und Gärten e.V.. Seit 2016 gibt es die Internationale Gartenbuchbibliothek aus den bisher eingereichten Büchern des deutschen & europäischen Gartenbuchpreises, der 2006 von Robert und Sabine von Süsskind initiiert wurde. Eine kontinuierliche Bilderausstellung des European Garden Photo Awards, der ebenfalls von Baron und Baronin Süsskind vergeben wird, ergänzt das Angebot vor Ort auf Schloss Dennenlohe, das in achter Generation von der Familie von Süsskind gemanagt wird.Über STIHLDie STIHL Gruppe hat sich innerhalb der letzten 90 Jahre von einem Zweimannbetrieb zu einem international tätigen Motorsägen- und Motorgerätehersteller mit heute über 14.245 Mitarbeitern weltweit entwickelt. Seit Beginn der 70er Jahre wurde das Unternehmen zu einer Unternehmensgruppe mit internationaler Struktur ausgebaut. STIHL produziert an 9 Standorten in insgesamt 6 Ländern: Deutschland, USA, Brasilien, Schweiz, Österreich und China. Die Produkte werden auf allen Kontinenten in mehr als 160 Ländern vertrieben. Kompromisslose Qualität, hohe Innovationskraft, starke Kundennähe und exklusiver Vertrieb über den servicegebenden Fachhandel sind die Markenzeichen des Unternehmens. STIHL ist seit Anfang der 70er Jahre die meistverkaufte Motorsägenmarke weltweit. Ergänzt wird die Produktpalette durch das VIKING Gartengerätesortiment. Informationen zur Produktvielfalt und der STIHL Gruppe finden Sie unter www.stihl.de<4eb012e9a0756ef2340d9b6317dbb4e2 Über DehnerIn 70 Jahren hat sich das Familienunternehmen Dehner zu Europas größter Garten-Center-Gruppe entwickelt. 1947 gegründet, verzeichnet das Unternehmen heute 118 Garten-Center in Deutschland und Österreich mit über 5.000 Beschäftigten. Dehner ist bei den Kunden als der Qualitätsanbieter unter den filialisierten Garten-Centern im Bereich Blumen & Pflanzen bekannt. Neben der Kernkompetenz Garten hat Dehner weitere Stärken in den Bereichen Zoo & Heimtierbedarf, Großhandel für Garten- und Heimtierprodukte und Agrar (Landwirtschaft). Der Stammsitz befindet sich im bayerischen Rain am Lech. Die Inhaberfamilie Weber führt nun bereits in dritter Generation die Geschäfte des Marktführers. Diese Kontinuität schlägt sich auch in der Firmenphilosophie nieder: Unternehmerisch orientiert an den Bedürfnissen der Zeit bei höchsten Qualitätsstandards. Nachhaltig als verantwortungsbewusstes Unternehmen, das Wert auf hohe ökologische Standards legt. Weitere Informationen unter www.dehner.de und www.dehner.at Für weitere Presseinformationen:Schloss DennenloheSabine Freifrau von Süsskind91743 UnterschwaningenTelefon: +49 (0)9836 – 96 88 8Telefax: +49 (0)9836 – 96 88 9E-Mail: schloss@dennenlohe.deInternet: www.dennenlohe.de Pressebilder zum Download unter:Life PRSocial Media