Der Countdown für den Deutschen Gartenbuchpreis 2021 läuft

Das für seine kunstvollen Gärten bekannte fränkische Schloss Dennenlohe lobt erneut den „Deutschen und Europäischen Gartenbuchpreis“ aus.Die Suche nach den schönsten Gartenbüchern 2021 läuft noch bis 2. März!Schloss Dennenlohe vergibt seit 16 Jahren den „Deutschen Gartenbuchpreis“, präsentiert von STIHL und gesponsort von Dehner.Zeitgleich wird der von Dennenlohe initiierte Europäische Gartenbuchpreis für Bücher aus ganz Europa und der European Garden Photo Award in Zusammenarbeit mit der renommierten Garden Media Guild und IGPOTY in Großbritannien vergeben.Dabei werden alljährlich die schönsten Bücher zum Thema Gartenkunst und Landschaftskultur in neun unterschiedlichen Kategorien sowie die besten „Gartenblogs“, "Gartenreiseblogs" und "Gartenpodcasts" ausgelobt.2021 wird der Premium Buchpreis des Deutschen Buchhandels in den folgenden Kategorien vergeben:„Bester Ratgeber“, „Bester Bildband“, Bestes Buch zur Gartenprosa- oder Lyrik“, „Bestes Garten- oder Pflanzenportrait“, „Bestes Gartenkochbuch“, „Bestes Gartenbuch für Kinder“, „Bester Gartenreiseführer“, „Bestes Buch über Gartengeschichte“, "Tiere im Garten" sowie drei hochdotierte Stihl Preise in Höhe von 5.000,-, 3.000,- und 2.000,- Euro für außergewöhnliche Leistungen und einen Dehner-Sonderpreis für den besten Einsteiger-Ratgeber in Höhe von 1.500 Euro.Beim European Garden Photo Award (EGPA) der von Schloss Dennenlohe mit dem International Garden Photographer of the Year Institut (IGPOTY) aus London vergeben wird, beträgt das von Baron und Baronin Süsskind gesponserte Preisgeld 1.000 Euro für das Siegerphoto des Jahres 2021.Zu den Juroren der beiden Jurys gehören bekannte internationale Photographen, Gartenarchitekten und Garten-Experten aus ganz Europa.Bewerbungen für den Deutschen und Europäischen Gartenbuchpreis werden noch bis 2. März angenommen. Alle letztjährigen Preisträger und weitere Informationen finden Sie unter www.gartenbuchpreis.de