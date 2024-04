25 Jahre Dennenloher Schloss- und Gartentage

Der grüne Baron lädt zum Jubiläum:

Die 25. Dennenloher Schloss- und Gartentage finden vom 9.-12. Mai 2024 im berühmten Schlosspark Dennenlohe statt.



(Dennenlohe) Robert Freiherr von Süsskind, bekannt als der grüne Baron, öffnet die Pforten zu seinem Gartenparadies für ein Jubiläum: Die Dennenloher Schloss- und Gartentage finden vom 9. bis 12. Mai bereits zum 25. Mal im weitläufigen Park von Schloss Dennenlohe im mittelfränkischen Unterschwaningen statt. Bayerns älteste und blühendste Gartenmesse hat sich im Laufe des vergangenen Vierteljahrhunderts etabliert und mit ihrem angestammten Termin vom Feiertag Christi Himmelfahrt bis zum darauffolgenden Sonntag einen festen Platz im Kalender vieler Besucher gefunden. Auch in diesem Jahr freuen sich über zahlreiche Aussteller, manche sind seit Anfang an, manche zum ersten Mal mit dabei, mit einem fein kuratierten Angebot hochwertiger Produkte auf ihr Publikum. Die Sparten reichen von Gartenmöbeln, -werkzeugen und -Deko über Mode und Schmuck bis zu Kulinarischem wie Öle, Brotaufstriche, Trockenfrüchte und Wurst- und Käsespezialitäten. Von besonderem Interesse für alle Gartenbegeisterten ist nicht zuletzt das Angebot an Gartenpflanzen, in dem sich auch außergewöhnliche Arten – wie zum Beispiel Tomatenraritäten – entdecken lassen. Erwähnt werden sollte auch der große Verkauf von Gartenbüchern. Die zauberhafte Kulisse des Schlossparks rund um das 1734 erbaute Barockschloss ist dabei mehr als nur ein Veranstaltungsort:



Der 26 Hektar große Landschaftspark mit seinem großen Rhododendronbestand wartet stets mit neuen Anlagen auf. Mit eingeschlossen ist der Privatgarten, der nur an wenigen Tagen im Jahr besichtigt werden kann. Stammbesucher wissen: Sie erwartet nicht nur ein eindrückliches Naturerlebnis, sondern darüber hinaus vielfältige Inspiration für Projekte in ihren eigenen Gärten. Und wem das Entdecken Appetit gemacht hat, der findet an zahlreichen über das Gelände verteilten Ständen sowie im Orangerie Café und im Marstall Restaurant ein reichhaltiges kulinarisches Angebot und viele Sitzgelegenheiten, je nach Vorliebe mitten im Geschehen, an einem ruhigen Plätzchen, in der Sonne ebenso wie im Schatten.



Wer es zu den Gartentagen nicht schafft, dem stehen viele weitere tolle Events zur Verfügung – die beliebten Hundespieltage, an denen alle Vierbeiner im Landschaftspark ohne Leine laufen und toben dürfen oder die Klangparktage, an denen es Konzerte auf der Schlossterrasse gibt. Das große Beatles Revival Konzert am 14. Juli oder „Midsummer Nights Dream“ von Shakespeare am 7. Juli begeistern genauso wie der große Barocktag am 16. Juni, an dem viele Gruppen in historischen Barockkostümen auf der Schlossterrasse tanzen und flanieren.



Interessant sind auch die Taglilien- und Rosentage, die nach der großen Rhododendronblüte im Juni stattfinden und viele weitere Gartenphotoseminare, Trüffelsuchkurse oder Büchervorstellungen aus der internationalen Gartenbuchbibliothek.



Der Schlosspark Dennenlohe hat täglich von 10 – 17 Uhr geöffnet, die Gartenmesse ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 15 Euro pro Person, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Hunde an der Leine sind willkommen.



Nicht zuletzt macht das attraktive Rahmenprogramm den Besuch der Schloss- und Gartentage und weiterer Veranstaltungen in Dennenlohe immer wieder lohnend.

