2022 passiert es wieder - Rhododendren und Rosen blühen gemeinsam...

vor einigen Jahren gab es dieses Phänomen nur in englischen Parks, mittlerweile blühen Rhododendren und Rosen hier auch zur gleichen Zeit und erfreuen die Gartenbesucher. Zusätzlich blühen mehr als 3.000 See- und Teichrosen, die Tagliliensammlung und die Hartriegel. Ein perfekter Zeitpunkt, um nach Dennenlohe zu kommen...Im Juni und Juli gibt es zudem viele Veranstaltungen im Schloss- und Landschaftspark - Hundespieltage , die große Hundemesse "Mein Hund" Rosentage und einen Glückstag , den Brocante-Antikmarkt im Gutshof, Theateraufführungen Wandelperformances und den Barocktag , an dem Sie Kostüme und Tänze aus der Barockzeit bestaunen können. Alle Termine finden Sie auch hier Das neue Orangerie Cafe hat im Juni täglich von 12-15 Uhr werktags und 11.30 - 17 Uhr an den Wochenenden geöffnet und freut sich auf Ihren Besuch für einen kleinen Lunch oder eine Erfrischung.Zusätzlich verlosen wir auf unseren facebook Seiten „ Schlosspark Dennenlohe “ und Gartenbuchpreis jeden Monat drei Gartenbücher vom Deutschen Gartenbuchpreis , den wir jedes Jahr hier auf Schloss Dennenlohe verleihen.