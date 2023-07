2. Dennenloher Hundemesse startet am 22. Juli 2023

Eine der schönsten bayerischen Parks ist Kulisse für die tolle Hundmesse im Juli.Zwischen ruhigen Plätzen im Park zur Entspannung, blühender Kulisse am See, „Inselhopping“ mit verschiedenen Gartenthemen und den kunterbunten Verkaufsständen ist Vieles auf derin Dennenlohe geboten: Zahlreiche Aussteller zeigen im Gutshof der Familie von Süsskind ihr Angebot speziell für Vierbeiner: Hundewettbewerbe und zahlreiche weitere Unterhaltungsangebote sorgen für jede Menge Spaß für Jung und Alt. Viele Aussteller lassen sich auch bei der Anfertigung ihrer Produkte über die Schulter blicken. Termin ist derMit einem tollen Rahmenprogramm wie z.B. Dogcasting, Agility Parcour, Dogdance, Kurzworkshops, Dummytraining, Hundeyoga, Dogfrisbee, Rettungshundestaffeln, Tierheimen, Physiotherapie, Vereinen und natürlich Ausstellern u.v.m. ist diese Veranstaltung ein unvergessliches Erlebnis für 2- und 4-Beiner. Die Hundespieltage sind ebenfalls an diesem Wochenende im Schlosspark und es gibt eine Ermäßigung sowie eine Kombikarte. Für Katzenliebhaber und Pferdefreunde werden auch Aussteller vor Ort sein.Das Angebot reicht von Accessoires für kleine und große Vierbeiner (Hunde und Katzen) bis zu Hundebetten, Katzenbetten, Halsbändern, Leinen, Führgeschirren, Maulkörbe, Hundeleckerlis, Hundekekse, Barf-Fleisch, Hundewolken, Impfpasshüllen, Hundesportartikel, Futter, Hundedummys, Schleppleinen, Katzenbäume, Spielzeuge, Pflege- und Tierartikel und Tiernahrung. Auch professionelle Hundephotos können Sie vor Ort anfertigen lassen oder sich über die neuesten Hundeversicherungn informieren. Vorträge über" Erste Hilfe" beim Hund oder Bachblütentherapie wird ebenfalls angeboten. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.Informationen über z.b. die Arbeit der örtlichen Tierheime und in der Nähe liegenden Hundevereinen, Gnadenhöfe, Trainern und zahlreichen Therapeuten erwarten Sie ebenfalls. Sie können sich auch ein eigenes Holz- oder Steinbrett mit Bild von ihrem Liebling anfertigen lassen und vor dem Lalela Kaffeekunstcafe relaxen während sich ihr Hund einen Hundesmoothie "reinzieht." Für Ihre Katze nehmen Sie den Smoothie einfach "to go"... Hundeyoga ist auch etwas Besonderes...Für alle Pferdefreunde gibt es tolle Reitsportartikel und einen Stand der internationalen Gesellschaft zur Funktionsverbesserung von Pferdezähnen. Wussten Sie, daß Pferde auch regelmäßig zur Zahnkontrolle müssen? Hufschuhe sind auch ein interessantes Thema und Leckerlis und Nahrungsergänzungsfutter sowieso.Lernen Sie auch die Ausbildung der Rettungshundearbeit und der Dummyarbeit kennen, die vielleicht auch für Ihren Vierbeiner in Frage kommt.Interessierte und wissbegierige Gruppen, führt Baron Süsskind, der Besitzer des Schlosses, gerne selbst durch die prächtige Anlage und den Botanischen Garten, den er seit 30 Jahren mit seiner Frau Sabine mit viel Leidenschaft aufbaut und stetig weiterentwickelt.Der momentan 26 ha große Schlosspark Dennenlohe bietet im Juli und August noch einige Veranstaltungen:Neben den Hundespieltagen gibt es die Klassiktage mit Konzerten des Windbacher Knabenchors und einem Picknickkonzert mit dem Frank Dupree Trio. In einzigartiger Kulisse können Sie die Abende ausklingen lassen.Alle Informationen und Tickets unter www.hundemenue.com und www.dennenlohe.de