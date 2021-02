Zahnärztin Myriam Dieckhoff zaubert ihnen nun auch mit ihrem Podcast ein Lächeln ins Gesicht

Zahnärztin mit Leidenschaft – Myriam Dieckhoff liebt ihren Beruf. Der Kontakt mit Menschen und ihnen zu helfen oder ihnen ein wunderschönes Lächeln ins Gesicht zu zaubern sind die Dinge in ihrem Beruf, die ihr besonders viel Freude bereiten. Nun möchte sie diese Leidenschaft in Form eines Podcast mit noch mehr Menschen teilen.



Myriam Dieckhoff ist in ihren Beruf als Zahnärztin schon als junges Mädchen hineingewachsen. In der Praxis ihrer Mutter in Magdeburg bekam sie die ersten Einblicke in das Leben einer Zahnärztin, später konnte sie während ihrer Abiturzeit als Assistenz die ersten Erfahrungen in dem Beruf sammeln. Heute hat sie ihre eigene Praxis in Bonn und hat eine Familie gegründet, nachdem sie ihr Studium in Göttingen absolviert hat. Doch nach dem Studium ist das Lernen, laut Dieckhoff in der Pilot-Folge, längst nicht vorbei. Sie bezeichnet sich selber als Fortbildungsfreak, ist immer den neusten Trends hinterher und beteiligt sich aktiv, da es immer etwas Neues zu lernen und Techniken zu entdecken gibt.



Die Idee für den Podcast kam Myriam Dieckhoff, da sie selber gerne Podcasts hört und glaubt, dass viele nicht wissen, wie es wirklich in einer Zahnarztpraxis abläuft, wie die verschiedenen Prozesse funktionieren und ineinander greifen. In der Pilot-Folge geht es um Myriam Dieckhoff als Person und sie plaudert locker über ihr Leben, gibt uns tiefe Einblicke in ihre bisherige Historie. Ab der zweiten Folge geht’s dann aber auch schon direkt mit den ernsten Themen los. So deckt sie beispielsweise Gerüchte rund ums Bleaching auf, erklärt genau wie es funktioniert und hat sogar ein bisschen was zu der Geschichte von Bleaching zu erzählen.



Die Leidenschaft für ihren Beruf und das Wissen über die Zahnmedizin machen den Podcast für jeden hörenswert, der sich für die Zahnheilkunde und das Leben in und rund um eine Zahnarztpraxis interessiert.



Die Pilot-Folge und die ersten Folgen sind auf allen Streaming-Plattformen wie ITunes und Spotify zu finden.

