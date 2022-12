SCENTORIE Duftkerzen – schadstofffreier Kerzenschein zum Nikolaus

Alle Jahre wieder kommt die Adventszeit – und mit ihr der Nikolaus, der in diesem Jahr anstelle von Süßigkeiten nachhaltige Duftkerzen von SCENTORIE mitbringt. Die Vorweihnachtszeit gesund genießen, so lautet die Devise der SCENTORIE Produkte. Gerade zur Adventszeit, in der die Menschen viel Zeit Zuhause verbringen, ist eine Wohlfühlatmosphäre zuhause wichtiger denn je. Passend zum wunderbaren Ambiente in der Vorweihnachtszeit erhellen schadstofffreie SCENTORIE Kerzen als kleine Aufmerksamkeit den Nikolaustag. Auch Santa Claus erfreut sich an den festlichen wie umweltfreundlichen Düften, die in Zusammenarbeit mit spezialisierten Parfümeuren entstehen.



Billige Duftstoffe, die vor allem in der besinnlichen Zeit in vielen Haushalten die Raumluft erfüllen und gesundheitsschädlich sein können, sucht man hier vergebens. Stattdessen lebt und liebt SCENTORIE hochwertige Duftkompositionen ohne hormonelle, allergieauslösende Inhaltsstoffe oder ätherische Öle. Jeder Duft ist dabei einzigartig und entsteht in hingebungsvoller Handarbeit in der jungen Hannover Kerzenmanufaktur. Als einziger Anbieter der schadstofffreien Duftkerzen hat SCENTORIE schon in der Vorweihnachtszeit zum Nikolaus die ersten Geschenke im Sack: Vegane Duftkerzen mit sauberen Düften, die allergieauslösende Stoffe vermeiden. Dank der langen Brenndauer von bis zu 60 Stunden wärmen die veganen Rapswachs-Kerzen nicht nur zum Nikolaustag. SCENTORIE empfiehlt, die Duftkerzen maximal fünf Stunden am Stück brennen zu lassen und anschließend bei Bedarf erneut anzuzünden.



Ho Ho Ho – Dufterlebnis zum Nikolaustag



Mit SCENTORIE heißt es: Augen zu und den Duft von weihnachtlichen Komponenten wie Rosmarin, Vanille oder Orange mit dem feinen Geruchssinn genießen. Ob würzig, herb oder fruchtig: Jedes Produkt ist einzigartig und mit viel Liebe zum Detail handgefertigt. Hierbei kommen nur rein saubere Duftkerzen aus natürlichen und sicheren Synthetikstoffen ins eigene Zuhause. Neben der Vorfreude auf das Fest sorgen die SENTORIE Kerzen folglich für ein gesundes Raumklima, das in jedem Haushalt wichtig sein sollte. Auch deshalb schenkt der Nikolaus mit den luxuriösen Premium-Duftkompositionen eine rundum gelungene Überraschung. Für Erwachsene, für Kinder und alle, die ihre liebsten winterlichen Düfte auf gesunde und nachhaltige Weise erleben möchten.



Nachhaltig vom Docht bis zum Glas



Allergieauslösende, hormonell wirkende Duftstoffe vermeiden und gleichzeitig moderne Düfte in einer einzigartigen Verpackung anbieten: Das schafft nur SCENTORIE mit den veganen Kerzen und den selbstdesignten, mundgeblasenen Gläsern. Nach dem Abbrennen lassen sich diese neu befüllen und zum Beispiel als dekorative Vasen wiederverwenden. Das ist aber noch nicht alles: Der Nikolaus übergibt die Kerzen in einer nachhaltigen Verpackung. Kunststoff hat ausgedient und die Verpackung aus Glas, Papier und Metall macht jede weitere Geschenkverpackung überflüssig. Da fehlt nur noch das Auspacken der passenden Düfte – je nach Vorliebe riecht es fortan hölzig nach Kiefer oder Moos oder würzig-fruchtig nach Orange oder Vanille. Wer ein besonderes Geschenk übergeben möchte, probiert einfach das SCENTORIE Dufttest-Set mit sechs winterlichen Düften aus.