Ruhemomente verschenken mit SCENTORIE Kerzen

Mehr Achtsamkeit im Alltag

Endlich schadstofffreier Kerzenduft! Insbesondere zur Weihnachtszeit, in der sich viele Menschen nach ruhigen Momenten voller Erholung und Entspannung sehnen, ist Achtsamkeit wichtiger denn je. Rituale wie das abendliche Vollbad sind erst mit romantischem Kerzenschein richtig entspannend – sofern es sich um hochwertige, schadstofffreie Kerzen handelt. Anstelle der winterlichen Gelassenheit kann schnell Frust aufkommen, wenn man auf herkömmliche Kerzen zurückgreift. Diese erweisen sich nämlich als „Mogelpackung“: Anstelle eine saubere Wohlfühlatmosphäre zu zaubern, schaden herkömmliche Duftkerzen der Gesundheit. Bestimmte Inhaltsstoffe daraus, wie Paraffin oder allergieauslösende Duftstoffe, setzen bei der Verbrennung schädliche Stoffe frei. Anstelle der wohlverdienten Entspannung entstehen Symptome wie Kopfschmerzen oder Atembeschwerden wie Husten und Schnupfen.



Höchste Zeit also, um solchen Duftstoffen schnellstens Bye-Bye zu sagen und sorgenfrei das Kerzenlicht zu genießen. Möglich wird dies mit den umwelt- und gesundheitsfreundlichen Kerzen von SCENTORIE. Für den besten aller Sinne, unseren Geruchssinn, kreiert Gründerin Susanne Peuker nachhaltige und schadstofffreie Duftkerzen mit ganz viel Liebe. Natürlich, nachhaltig und handgemacht: So lautet das Motto von SCENTORIE, deren Kerzen gänzlich frei von bedenklichen oder hormonell wirkenden Inhaltsstoffen sind. Stimmungsvolles Licht durch eine Kombination von natürlichen und „sauberen synthetischen“ Inhaltsstoffen machen die Winterzeit im eigenen Zuhause wieder behaglich und gemütlich.



Dabei profitieren Jung und Alt von der Nutzung hochwertiger Duftstoffe und dem achtsamen Umgang mit unseren Ressourcen. Auch Allergiker: innen können im wahrsten Sinne des Wortes endlich wieder freier atmen, denn einige Duftvarianten sind sogar allergenfrei. Sie finden in den hochwertigen Duftstoffen eine echte Alternative ohne ätherische Öle, die ebenfalls beim Verbrennen schädliche Stoffe abgeben und von deren Einsatz erfahrene Parfümeure abraten. Fachliche Expertise, gepaart mit duftender Vielfalt und handgemachten Kerzen: Das bietet nur SCENTORIE und bringt damit vorweihnachtliche Freude und Helligkeit ins Haus.



Gemütliche Wohlfühlmomente für jeden Tag



Wer wünscht sich nicht eine alltägliche Auszeit vom Alltag, in der es erlaubt ist, einfach die Seele baumeln zu lassen? Sowie eine charmante Überraschung, die voller Emotionen, Kindheitserinnerungen und Sehnsüchten nach fernen Ländern steckt? SCENTORIE belebt mit einzigartigen Premium-Duftkompositionen die Sinne. Alle Kerzen können somit ein wichtiger Teil der täglichen Achtsamheitsroutine werden. Ein ideales Geschenk, um sich selbst mit „Me-Time“ zu belohnen – bei einer regenerierenden Meditation oder einfach beim Lesen des Lieblingsbuches. Selbstverständlich darf dabei das passende Zubehör nicht fehlen. Sehr beliebt sind Accessoires wie das Candle Care Set oder die Glasglocke, die den wohltuenden Kerzenschein verlängern.



Momente der Achtsamkeit zu Weihnachten verschenken



Herz und Seele der Weihnachtszeit sind keine materiellen Dinge, sondern gemeinsame Achtsamkeitsmomente mit Familie und Freunden. Was passt da besser als luxuriöse und schadstofffreie Kerzen, die der Weihnachtsmann im Gepäck hat? Noch persönlicher wird das Geschenk mit einem Deckel, dessen Gravur eine individuelle Botschaft trägt. Wer sich nicht für einen Duft entscheiden kann, findet in einem Dufttest-Set mit sechs Duftkerzen die ideale Geschenkidee.