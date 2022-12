Natürlich statt schadstoffreich

SCENTORIE Duftkerzen als Dekorationsidee und Weihnachtsgeschenk

Ein reichlich gedeckter Tisch, weihnachtlicher Duft in der Luft und ein herzerwärmendes Ambiente voller Kerzenschein: So stellen sich viele Menschen die wohl besinnlichste Zeit im Jahr im Kreis von Freunden und Familie vor. Bei dieser Gelegenheit dürfen selbstverständlich die passenden Geschenkideen nicht fehlen. Damit die Weitergabe der Präsente Freude und glitzernde Augen anstelle von Frust erzeugt, kommt es auf die richtigen Geschenke an. Genau zur richtigen Zeit kommen da schadstofffreie Weihnachtskerzen, die Licht und Freude an den gedeckten Tisch bringen.



Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie sich an Weihnachten bisher wortwörtlich billige Duftstoffe ins Haus geholt haben, die sich negativ auf die Raumluft auswirken und sogar körperliche Beschwerden auslösen. Davon betroffen sind Allergiker: innen ebenso wie andere Erwachsene und Kinder. Selbst vermeintlich „gute“ ätherische Öle in Duftkerzen geben beim Verbrennen schädliche Dämpfe ab. Höchste Zeit also, um pünktlich vor dem Weihnachtsfest endlich „reinen“ Tisch zu machen und zu hochwertigen Duftkerzen zu greifen.



SCENTORIE ist als junges Start-Up-Unternehmen auf schadstofffreie Kerzen spezialisiert und vereint natürliche und „saubere“ synthetische Stoffe miteinander. Jede Duftkerze aus Rapswachs hat dabei ihren individuellen Charakter und wird in liebevoller Arbeit handgegossen. Zum Weihnachtsfest bereiten die veganen Duftkerzen in mehrfacher Hinsicht große Freude: Sie sind mit ihren 300 Gramm sehr groß und sehen auf dem gedeckten Gabentisch wunderbar festlich aus. Zudem verbreiten die Kerzen den ganzen Tag ihren hellen Schein. Mit einer Brenndauer von bis zu 60 Stunden erleuchten sie am heiligen Abend die lang erwartete Bescherung.



Perfekte Weihnachtsdüfte in edlem Gewand



Bei den vielseitigen Düften von SCENTORIE dürfte auch Santa Claus, der alle Geschenke mitbringt, große Augen machen. Selbst das Auspacken wird dank der nachhaltigen Geschenkverpackung zum vorfreudigen Vergnügen. Anschließend heißt es: Den verfrühten Winterurlaub duftend begrüßen, etwa mit beliebten Sorten wie der „Christmas Bakery“ mit weihnachtlichen Düften voller Nelken, Kardamom und Zimt. Auch optisch sind die schadstofffreien Duftkerzen einfach ein Augenschmaus: Die exklusiven Kreationen kommen in einem mundgeblasenen Glasgefäß auf den Geschenketisch. Weit über die Weihnachtstage hinaus lassen sich die luxuriösen Gläser als Vasenersatz oder einfach zur Dekoration aufstellen. So kommen alle auf ihre Kosten – Duftliebhaber: innen ebenso wie Dekorateur: innen und alle, die zu den Festtagen einfach frei und unbeschwert bei Kerzenschein saubere Luft atmen möchten.



SCENTORIE – die umweltfreundliche Art, um sich mit Geschenken „Frohe Weihnachten“ zu wünschen



Außergewöhnliche Dufterlebnisse für Jung und Alt! Selbst Geschenkemuffel haben mit den handgegossenen Kerzen ein duftendes Präsent, das jedem gefällt. Noch größer fällt die Freude mit einem individuellen Kerzendeckel aus. Mit der eigenen Lieblingsbotschaft graviert, passt die Weihnachtskerze ideal zu dem oder der Beschenkten.