Mit SCENTORIE Duftkerzen - Den richtigen Riecher zu Ostern

Ein schön gedeckter Ostertisch, ein frühlingshafter Duft und eine warme Atmosphäre mit natürlichem Kerzenschein: So stellen sich viele ein optimales Osterfest vor. Kerzen von SCENTORIE machen das Osterfest zu etwas ganz Besonderem. SCENTORIE Kerzen schaffen ein wunderbares Ambiente und eignen sich perfekt als kleines Geschenk.Wer in diesem Jahr zu Ostern ein besonderes Geschenk machen möchte, der greift am besten zum entspannenden Kerzenschein von SCENTORIE. Denn die hochwertigen, in den Kerzen enthaltenen Duftstoffe werden von renommierten Parfümeuren hergestellt, die dabei frei von Schadstoffen sind. Somit können auch Allergiker die Duftkerzen ohne Probleme verwenden. Bei der Herstellung wird außerdem auf den Einsatz von hormonell wirkenden Duftinhaltsstoffen wie Phthalate, UV-Filter, Parabene verzichtet.Das Gesamtkonzept von SCENTORIE ist gut durchdacht. Dabei wird es höchsten Ansprüchen gerecht, während auf den starken Trend nach nachhaltigen Kerzen gesetzt wird:- Duftstoffe werden ohne hormonell wirkende Schadstoffe verwendet- Anstatt Paraffin oder Stearin aus Palmöl oder Erdöl wird nachhaltiges Rapswachs genutzt- SCENTORIE Kerzen brennen 60 Stunden, da Rapswachs bis zu 40% länger als Paraffin brenntWunderschön verpackt und mit einer hochwertigen Geschenkbox ergänzt, sind die Kerzen von SCENTORIE das perfekte Geschenk für das diesjährige Osterfest. Wer SCENTORIE Kerzen verschenkt, schenkt einen Moment der Ruhe und Entspannung.Die formschönen und von Mund geblasenen Gläser mit individuellen und hochwertigen Designs sind nach dem Abbrennen der Kerzen neu befüllbar oder auch als Vase wiederverwendbar. Wer nach weiteren Ideen für die schönen Gefäße sucht, für den hat SCENTORIE noch mehr kreative und schöne Einfälle parat. Zu Ostern gibt es dieses Jahr von SCENTORIE außerdem ein DIY (do-it-yourself) Nachfüllset. Mit diesem kann man lernen, selbst eine Kerze herzustellen.SCENTORIE Kerzen sind die umweltfreundlichste, schönste, allergikerfreundlichste und anspruchsvollste Art “Frohe Ostern” zu wünschen.Händler, die sich über diesen Link https://scentorie.de/pages/b2b-verkaufe-scentorie-produkte anmelden, erhalten 300€ Rabatt auf Ihren Einkaufswert der SCENTORIE Produkte und 1 Jahr kostenfreien Versand in Ihren Store.Endkonsumenten erhalten über Ostern auf https://scentorie.de 20% auf ihren Einkauf.