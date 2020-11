Endlich schadstofffreier Kerzenschein! Nachhaltige, exklusive Duftkerzen von SCENTORIE.



SCENTORIE. - eine junge Kerzenmanufaktur aus Hannover konnte sich bei dem Start-up Gründerwettbewerb der Wirtschaftsförderung Hannover schon eindrucksvoll präsentieren.



Die charmante Gründerin Susanne Peuker hat ihre olfaktorischen Sinne der Herstellung nachhaltiger und schadstofffreier Duftkerzen gewidmet. Dabei ist ihr Ziel entsprechend des Zitates von Pablo Picasso ‚The meaning of life is to find your gift - the purpose of life is to give it away‘, anderen eine saubere Wohlfühlatmosphäre im eigenen Zuhause zu schaffen. Damit ist sie der einzige Anbieter hochwertiger Duftkerzen, die frei von Schadstoffen und allergieauslösenden Stoffen sind.



Um diese einzigartige Duftqualität anzubieten arbeitet SCENTORIE mit spezialisierten Parfümeuren zusammen, die es schaffen komplexe, wunderschöne Düfte zu komponieren und gleichzeitig auf die vielen typischen, gesundheitsschädlichen Duftinhaltsstoffe zu verzichten. Alle Kerzen werden von der Gründerin handgegossen.



Was macht SCENTORIE Kerzen so besonders:



ELEGANTES DESIGN

• Selbstdesignte, mundgeblasene Gläser, die als Vase wiederverwendet werden können

• Hochwertige Produktverpackungen machen eine zusätzliche Geschenkverpackungen überflüssig



SAUBERE DÜFTE

• Moderne, einzigartige Düfte

• Vollständige Vermeidung allergieauslösender Duftstoffe, daher 100% allergenfrei

• Vollständige Vermeidung toxischer Duftinhaltsstoffe, die beim Abbrennen entstehen wie z.B. Phthalate, UV-Filter etc.



NACHHALTIGE MATERIALIEN

• 100% Rapswachs aus der EU

• Keine Rohstoffe auf Mineralölbasis/Petroliumbasis, wie Paraffin

• GMO-frei, keine genmanipulierten Inhaltsstoffe

• Vegan und ohne Tierversuche

• Nachhaltiges Verpackungsmaterial: Glas/Papier/Metall statt Kunststoff



LIEBEVOLLE HANDARBEIT

• Sorgfältige Handarbeit in Hannover



Täglich kommen wir mit unzähligen Duftstoffen in Kontakt, sei es durch Kosmetika, Reinigungsmitteln, Raumduftsprays oder modernem Air-Design in Kaufhäusern.



SCENTORIE. steht für saubere, nachhaltige Duftkerzen und kreative Premium-Duftkompositionen.



90% der Kerzen in Deutschland sind aus nicht nachhaltigem Paraffin oder Stearin.1

Paraffinkerzen geben beim Abbrennen Schadstoffe ab, die beim Einatmen und häufiger Kerzennutzung die Entwicklung von Krebs, Allergien und Asthma begünstigen können.2



DAS SCENTORIE WERTVERSPRECHEN IST DER VERZICHT AUF:

• Mineralöle & Petroleum

• Allergieauslösende Duftstoffe

• Phthalate

• UV-Filter

• Parabene

• Nitro- und Polyzyklischer Moschus

• Tenside



Für ein außergewöhnliches, persönliches Geschenk bietet SCENTORIE gravierbare Kerzendeckel an, die mit individuellen Botschaften graviert werden können!



Gerade in einem Jahr, in dem viele im home office gearbeitet haben, ist dies ein ideales Geschenk für ein noch gemütlicheres Zuhause.

