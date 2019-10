Ein Thron für den König

Flokk GmbH

Flokk ist Europas führender Hersteller von qualitativ hochwertigen Bürositzmöbeln und vereint eine wachsende Zahl von Marken unter einem Dach. Wir sind stolze Inhaber der Produktmarken HÅG, RH, Giroflex, BMA, RBM, Offecct, Profim und Malmstolen. Rund 2.500 Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an der Verwirklichung unserer Vision: Inspire great work!



Unser Hauptsitz befindet sich in Oslo, Norwegen. Wir haben Produktionsstätten in Røros (Norwegen), in Zwolle(Niederlande), in Koblenz (Schweiz), Turek (Polen) und in Tibro, Nässjö und Hunnebostrand (Schweden). Darüber hinaus betreiben wir Niederlassungen und Showrooms in Dänemark, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Singapur, den USA sowie China und Australien. Produkte von Flokk werden in mehr als 50 Länder verkauft.