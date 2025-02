Tinte und Benzin im Blut – Die Liebe zum Detail eint Motorsport und Schreibkultur

Während in Deutschland am 23. Februar die Wahllokale öffneten und die Parteien ihr Kandidaten ins Rennen schickten, fiel in der britischen Stadt Beverley in East Riding of Yorkshire der Startschuss für eine der wichtigsten Motorsportveranstaltungen des Jahres, der British Rally Championship. Mit unzähligen kleinen und großen Veranstaltungen ist das Vereinigte Königreich seit langem die Heimat des Rallyesports, mit großer Tradition und zahllosen begeisterten Anhängern. Die beeindruckende Belastungsprüfung für Mensch und Maschine, abseits gepflasterter Straßen, weckt auch in Deutschland Erinnerungen an legendäre Piloten und ihre nicht weniger gefeierten Fahrzeuge. Namen wie Walter Röhrl oder Bilder des Audi Quattro S1 E2 oder eines Lancia Delta S4 verursachen bei Fans international leuchtende Augen, in Erinnerung an die Hochzeiten der Disziplin.



Gerade aus den Anfängen des Rallyesports sind es aber vor allen Dingen die britischen Klassiker von ikonischen Marken wie Triumph, MG oder Jaguar, die im unverkennbaren Farbton „British Racing Green“ mit dem klassischen Motorsport, bei dem es nicht allein auf Höchstgeschwindigkeiten ankommt, verbunden werden. Während es in anderen Motorsportarten wie der Formel 1 um Hundertstel einer Sekunden geht und vor allen Dingen die Ingenieursleistung bewundert wird, die immer neue Wege findet, den PS-starken Boliden noch etwas mehr Leistung, Performance und Aerodynamik zu entlocken, sind es im Rallyesport vor allen Dingen kleine Details, die den besonderen Charme der auf Serienmodellen basierenden Fahrzeugen ausmachen. Genau diese Details hatte der ehemalige Lancia Deutschland Mitarbeiter Stephan C. Lucht im Hinterkopf, als er die Idee zum BRITISH RALLY PASSION PEN in die Tat umsetzte. Bereits vor 19 Jahren hat Lucht seine zweite große Liebe neben dem Motorsport, die Schreibkultur, zum Beruf gemacht und war vom Sammler ausgesuchter Schreibgeräte zum Händler avanciert.



Mit dem BRITISH RALLY PASSION PEN feiert Lucht die kleinen Details, die echten Rallyesportfans bei Betrachtung des Füllfederhalters sofort ins Auge stechen sollten. Fraglos fiel die Entscheidung für die Farbe des Schreibgeräts sofort auf das klassische British Racing Green, dessen genaue Zusammensetzung auf Angaben des Automobilweltverbands basiert. Die Kappe des Stifts wiederum ist in schwarzmatt gehalten und symbolisiert so die blendfreien Motorhauben der bedeutenden britischen Rallyefahrzeuge der 70er Jahre. Den blauen Tintentank versteht Lucht als Reminiszenz an die Uniformen der britischen Royal Navy, wie auch die Farben des Union Jack dem Mutterland des Rallyesports Ehre erweisen sollen.



Besondere Detailliebe erkennt der Betrachter in gelben Ringen, angelehnt an die Kühlerumrandungen einiger britischer Rennwagen, die auf der Kappe des BRITISH RALLY PASSION PEN eine stilisierte Checkered Flag, die aus dem Rennsport bekannte Zielflagge, einrahmen. Schließlich ist selbst der textilschonende Clip mit Drehring an der Stiftkappe mit Löchern versehen, die an das Design der klassischen Dreispeichen-Holzlenkräder und eine Zeit vor Airbag, Multifunktionstasten und ABS erinnern sollen.



Neben dem detailreichen Design setzt der BRITISH PASSION PEN auch als Schreibgerät auf höchste Qualität und Funktionalität. So garantiert ein zuverlässiger Kolbenmechanismus, in Verbindung mit einer großen Tintenfüllmenge, Langstreckenleistung ohne Tankstopp und die handgearbeitete Feder aus 14 Kt. Gold, erhältlich in den Strichstärken E, F, M, B, 1.1 Stub, Flex EF oder Flex F, bringt die Leistung zuverlässig auf die Strecke.



Jedes Exemplar des aus einem massiven Block sechs Monate gebackenem Acrylharz gedrehten, handgebauten und

-polierten Füllhalters ist fortlaufend nummeriert und Teil einer auf 100 Exemplare streng limitierten Serie.



„Jeder kennt die Schreibgeräte bekannter Premium-Marken, die zu besonderem Anlass als Liebhaber- oder Sammler-Editionen herausgegeben werden“, erklärt Stephan Lucht. „Die Umsetzung ist dabei meist wenig originell und beschränkt sich auf den Aufdruck eines Schriftzugs oder Logos, die auf den Anlass verweisen. Unser BRITISH RALLY PASSION PEN ist dagegen eine echte Hommage an die langjährigen Erfolge britischer Fahrer, die mit seinen vielen Details jedem Rallyesportfan bei jedem Einsatz Freude bereiten soll.“



Produziert wird der BRITISH RALLY PASSION PEN vom traditionsreichen süditalienischen Hersteller anspruchsvoller Luxus-Schreibgeräte Delta Pens Italy, der als Neugründung seit 2022 an die Geschichte des zwischen 1982 und 2017 international erfolgreichen Namensgebers anknüpft.

(lifePR) (