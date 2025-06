Silvretta Classic Rally Passion Pen – eine Hommage an alle Gipfelstürmer

Wenn am 3. Juli 2025 pünktlich um 12:01 Uhr im 400-Seelen-Ort Partenen im österreichischen Vorarlberg der Startschuss zur ersten Etappe der Silvretta Classic Rallye Montafon ertönt, setzen sich zum 27. Mal seit 1993 rund 200 Teams in klassischen Autos bis zum Baujahr 2003 in Bewegung, um die anspruchsvolle Strecke über Gebirgsstraßen der österreichischen Alpen zu bewältigen. Dabei präsentiert die traditionsreiche Rallye acht Jahrzehnte Automobilgeschichte vom Vauxhall Special aus dem Jahr 1932 bis zum Mercedes SL55 Baujahr 2002.Die Silvretta Classic Rallye Montafon verkörpert über drei Tage, was den Rallyesport seit seinen Anfängen ausmacht: eine einzigartige Kombination aus kleinen und großen Ikonen der Automobiltechnik sowie des Fahrzeugdesign und einer für deren Alter anspruchsvollen Gesamtdistanz von 600 Kilometern, vor einem faszinierenden Alpenpanorama.So wie es bei der Oldtimerrallye durch das beeindruckende Montafon nicht allein um Hubraum, PS und Geschwindigkeit geht, so handelt es sich bei dem ihr zu Ehren gestalteten Silvretta Classic Rally Passion Pen nicht um einen simplen, wenn auch hochwertigen Kugelschreiber, sondern um eine Ehrerweisung an den Rallyesport, gestaltet und produziert von und für Menschen, in deren Adern sowohl Tinte als auch Benzin fließt, die sich also mit viel Leidenschaft beiden Disziplinen, dem Rallyesport und der Schreibkultur, verschrieben haben.Der Silvretta Classic Rally Passion Pen ist Teil einer handgefertigten Schreibgeräte-Edition rund um den klassischen, internationalen Rallyesport. Handgefertigt in der neapolitanischen Schreibgerätemanufaktur DELTA besteht der auf 220 Exemplare limitierte Kugelschreiber aus mindestens sechs Monate gebackenem Acrylharz. Ausgestattet mit einer EasyFLOW 9000 Schnellschreib-Mine genügt der Silvretta Classic Rally Passion Pen höchsten Ansprüchen an ein alltagstaugliches Schreibgerät. Bereits auf den ersten Blick wird jedoch deutlich, dass der von Stephan C. Lucht gestaltete Stift mehr sein will als das.„Meine Leidenschaft gilt seit vielen Jahren sowohl der Schreibkultur als auch dem Automobil, seiner Technik, seinem Design und seiner Geschichte, insbesondere in Gestalt des Rallyesports“, erklärt Lucht, Geschäftsführer von SC. LUCHT - PBS Sales & Trademarketing aus Wiesbaden. „Für einen Rallyefan führt kein Weg an der Silvretta Classic Rallye Montafon vorbei und der Silvretta Classic Rally Passion Pen soll ihr, als einer der schönsten Oldtimerrallyes, die verdiente Ehre erweisen und einen Hauch ihrer Faszination in den Alltag übertragen.“Die Brücke zwischen Schreibkultur und Rallyesport schlägt das außergewöhnliche Design des Silvretta Classic Rally Passion Pen sowohl auf den ersten als auch in intelligenten Details auf den zweiten Blick. Bereits die Farbgestaltung ist ein erster deutlicher Verweis. So soll die Farbe des aerodynamisch geformten Schafts das Gestein des Piz Buin, des höchsten Berges des Montafon im österreichischen Bundesland Vorarlberg widerspiegeln. Eigens zu diesem Zweck wurde anhand von Gesteinsproben ein exakt farblich passendes Acrylharz über 6 Monate gebacken, ausgehärtet und von Hand poliert. Während die Kappe des Stiftes in Mattschwarz die Erinnerung an die blendfreien Motorhauben vieler klassischer Rallyesportwagen wecken will, ziert den Schaft zudem die stilisierte Flagge der Republik Österreich, Heimatland der Silvretta Classic Rallye Montafon. Der an der Kappe angebrachte Clip dient nicht nur dem Transport und ist zu diesem Zweck mit einem textilschonenden Drehring ausgestattet, er erinnert auch mit regelmäßig eingelassenen Löchern an die Gestaltung klassischer Sportlenkräder.Insgesamt gelingt dem Silvretta Classic Rally Passion Pen, was auch für die Teilnehmer der Silvretta Classic Rallye Montafon als Hauptziel formuliert werden kann: Er bewältigt die ihm gestellte Aufgabe mit Bravour, ohne Panne und Ausfall und macht dabei in jeder Hinsicht eine gute Figur. Damit bereitet er nicht nur bei Nutzung im Alltag viel Freude, sondern kann auch als Liebhaber- und Sammlerstück überzeugen.