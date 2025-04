Rally Passion Ballpoint – automobile Leidenschaft in Acrylharz

Automobilenthusiasten durchleben schwere Zeiten: Stetig steigende Benzinpreise, zunehmende Beschränkungen, eine verbreitet wachsende Ablehnung PS-starker, lauter Boliden, Serienproduktion massenkompatibler Fahrzeugmodelle und der Siegeszug der E-Mobilität zeugen kaum mehr von vergangen scheinenden Zeiten, in denen „Benzin im Blut“ ein in allen Gesellschaftsschichten anzutreffendes Attribut war. Dennoch ist die Leidenschaft bei vielen ungebrochen und sucht sich ihren Platz im Alltag. Automagazine, im Print, digital oder im TV erfreuen sich großer Beliebtheit und auch Motorsportveranstaltungen locken Scharen von Besuchern an ihre Strecken. Auch der traditionelle Rallye-Sport behauptet sich mit zahlreichen Events in Deutschland und Europa und führt damit eine inzwischen mehr als 100-jährige Tradition fort. Wo es heute um Sekunden geht, und der gewinnt, der die anspruchsvolle Strecke zwischen Start und Ziel am schnellsten zurücklegt, ging es bei Rallyes ursprünglich buchstäblich darum, die Teilnehmer „zusammenzubringen“: In den ersten Veranstaltungen der Motorsportgeschichte galt es schlicht, die ausgewiesene Strecke zu bewältigen und damit die Belastbarkeit von Mensch und Maschine unter Beweis zu stellen. So finden sich auch heute noch unter Liebhabern der Klassiker der Rallyesport-Geschichte Veranstaltungen, die sich eher als Ausfahrten verstehen, bei denen nicht selten einzigartige Oldtimer ohne Zeitdruck in Etappen größere Strecken zurücklegen. Für die Fahrer dieser Liebhaberstücke geht es dabei in erster Linie um Sehen und Gesehen werden und die Freude am „Duft“ vergangener Zeiten.Liebhaberstücke sind es auch, denen sich Stephan C. Lucht verschrieben hat. Neben seiner lange Jahre auch beruflich als Mitarbeiter von Lancia Deutschland gelebten Leidenschaft für Automobile begeistert er sich schon früh für die Schreibkultur und deren Werkzeuge. Nachdem SC. LUCHT PBS-Sales & Trademarketing bereits mit dem RALLY PASSION PEN, einem in drei Varianten in Anlehnung an den italienischen, britischen und den französischen Rallyesport gestalteten Füllfederhalter, seine beiden Leidenschaften verbindet, präsentiert der Rally Passion Ballpoint ein modernes Schreibgerät, das ebenfalls das Zeug zum gefragten Sammlerstück in sich trägt.Wie der RALLY PASSION PEN wird auch der Rally Passion Ballpoint aus einem massiven Block Acrylharz gedreht. Dieser wird zuvor in einem speziellen Verfahren für sechs Monate in Öfen gebacken und ausgehärtet und erhält so maximale Elastizität gepaart mit hoher Hitzebeständigkeit. Der handpolierte Kugelschreiber arbeitet mit einem System für klassische KS-Großraumminen im Parker-Format und wird mit einer der legendären Easyflow 9000 Schnellschreib-Minen ausgeliefert, die über einen stufenlosen Drehmechanismus bedient wird.Besonderes Augenmerk galt beim Rally Passion Ballpoint einmal mehr den vermeintlich kleinen Details, denen er seinen Namen verdankt und die aus einem hochwertigen Kugelschreiber eine Hommage an den Rallyesport und ein attraktives Sammlerstück machen. So wird der Rally Passion Pen in drei Farben angeboten: als Italian Rally Passion Ballpoint im charakteristischen Rosso Corsa, dem nicht zuletzt durch Ferrari bekannten auffälligen Rot, als French Passion Ballpoint in French Racing Blue, der traditionellen Farbe der französischen Rennsportwagen und schließlich im altbekannten und beliebten British Racing Green als British Rally Passion Ballpoint.In allen drei Varianten symbolisiert die mattschwarze Kappe des Kugelschreibers die in den Hochzeiten des Rallyesports verbreitet blendfreien Motorhauben. Der an der Kappe angebrachte Clip ist nicht nur eine praktische Transporthilfe, sondern ebenfalls ein Designelement, dessen fortlaufende Lochung an die klassischen Lenkräder bekannter Sportwagenklassiker erinnern soll. Neben der Farbgebung verweisen auch die stilisierten Landesfarben auf den Bezug zu den drei großen Rennsportnationen. Aerodynamisches Design und die ebenfalls stilisierte Darstellung des Musters einer Zielflagge sind weitere optische Aspekte, die im Einklang mit der hochwertigen Fertigung den 140 mm langen, 27 g schweren Rally Passion Ballpoint mit einem Durchmesser von 18 mm deutlich aus der Masse alltäglicher Kugelschreiber hervorheben.Zusätzliche Attraktivität für Sammler erhält der Rally Passion Ballpoint durch eine strenge Limitierung der durchlaufend nummerierten Kugelschreiber auf 100 Exemplare pro angebotener Farbe.Infos und Händlernachweis unter www.tinte-im-blut.de