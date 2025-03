Französische Rallyesportgeschichte im Tête-à-Tête mit italienischer Schreibkultur

Der FRENCH RALLY PASSION PEN zelebriert die langjährige Geschichte des französischen Rallyesports. Als Schreibgerät für Connaisseurs ist der Füllfederhalter eine detailverliebte Hommage an Triumphe französischer Piloten und ihre ikonischen Boliden.



In der Liste der erfolgreichsten Automobilhersteller weltweit besteigen französische Marken vielleicht nicht das Siegerpodest, trotzdem wäre es ungerecht, die Leistung unter der Tricolore leichtfertig zu unterschätzen. Insbesondere im Rallyesport lohnt sich ein Blick auf die Ranglisten der populären Wettbewerbe, um festzustellen, dass hier französische Fahrzeuge wie auch französische Fahrer zahlreich vertreten sind. Allein die ebenso berühmte wie berüchtigte Rallye Dakar, ehemals Paris-Dakar, beinhaltete in ihrer wechselvollen Geschichte viele Jahre ihren Start sowie ausgedehnte Streckenabschnitte auf französischem Boden. In insgesamt bis heute 46 Austragungen stammten auch die siegreichen Piloten bzw. Co-Piloten aus Frankreich, in 12 Fällen sogar mit französischen Fahrzeugen. Auch in der Rally-WM beansprucht Frankreich gleich zwei Plätze in der Ewige-Bestenliste: Mit 48 Siegen liegt Peugeot auf Rang 5, während sich Citroen mit 102 Siegen und acht Herstellertiteln nur noch dem italienischen Konkurrenten Lancia als World Rally Car (WRC) der Fédération International de l’Automobile (FIA), dem internationalen Dachverband der Automobilclubs und Motorsportvereine mit Sitz in Paris, unterlegen sieht. In der Gunst der Zuschauer sind darüber hinaus ikonische Modelle französischer Herkunft, wie der Peugeot 205, der Renault Clio und der Renault Alpine oder sogar Klassiker wie der Citroen DS nicht mehr wegzudenken.



Als langjähriger Mitarbeiter in Vertrieb und Marketing bei Lancia Deutschland schlug das Herz von Stephan Lucht zwar in erster Linie für die Modelle der im Rallyesport herausragenden italienischen Marke, als echter Automobil- und Motorsportenthusiast beschränkt er seine Leidenschaft jedoch nicht auf ein Emblem oder eine Nation. Lange bevor die Begeisterung für heulende Motoren und Benzingeruch in ihm erwachte, war Lucht bereits der Liebe zu Schreibgeräten verfallen, die er seit früher Jugend sammelt. Nachdem er die Sammelleidenschaft schließlich zum Beruf gemacht hatte und die Wahl zwischen Benzin und Tinte getroffen war, fand sich nun doch Gelegenheit, beide Passionen noch einmal miteinander zu verbinden. Das Ergebnis präsentiert SC. LUCHT mit dem FRENCH RALLY PASSION PEN, einem außergewöhnlichen Füllfederhalter, der gleichermaßen Liebhaber und Sammler edler Schreibgeräte wie auch Freunde des französischen Rallyesports ansprechen und begeistern will.



Zwar verbirgt sich mit der traditionsreichen Marke Delta Pens auch ein italienischer Hersteller hinter dem FRENCH RALLY PASSION PEN, bei der Gestaltung kommen die Fans des französischen Rallyesports jedoch voll auf ihre Kosten. Besonderes Augenmerk galt dabei den kleinen Details, die erst bei genauer Betrachtung ins Auge fallen und vor allen Dingen den Kennern des Rallyesports verdeutlichen, dass es sich beim FRENCH RALLY PASSION PEN nicht um eine weitere Sonderedition handelt, die den Bezug nur durch den Aufdrucke eines Namens herstellt. Der FRENCH RALLY PASSION PEN will mehr sein als ein Merchandising Produkt, nämlich ein Hommage an die französische Rallyesportgeschichte für echte Liebhaber.



Der in French Racing Blue, der traditionellen Farbe französischer Rennsportwagen, gehaltene Füllfederhalter wird von der Schreibegeräte-Manufaktur Delta aus einem massiven Acrylblock aus sechs Monate gebackenem Acrylharz gedreht und von Hand poliert. Die schwarzmatte Kappe erinnert dabei an die zu ihrer Zeit populären blendfreien Motorhauben. Auffallend sind auch der rote Tintentank, als Reminiszenz an die roten Rückleuchten der Rallyefahrzeuge, begleitet von der unverzichtbaren Tricolore. Die handgearbeitete Feder aus 14 Kt. Gold garantiert höchsten Schreibkomfort und ein individuelles Schriftbild mit einer Auswahl aus sieben unterschiedlichen Strichstärken (E, F, M, B, 1.1 Sub, Flex EF, Flex F). Erst auf den zweiten Blick erkennt der geneigte Betrachter des aerodynamisch geformten Schreibgeräts weitere liebevolle Details, wie die stilisierte Checkered Flag, auf der Stiftkappe sowie den komfortablen und textilschonenden Clip mit Drehring, dessen Lochung an klassische Sportlenkräder der 70er Jahre erinnern will.



Mit einem zuverlässigen Kolbenmechanismus und einer großen Tintenkapazität präsentiert sich der FRENCH RALLY PASSION PEN als leistungsfähiger Begleiter, seine strenge Limitierung auf 100 durchlaufend nummerierte Exemplare prädestiniert ihn aber gleichzeitig als attraktives Sammlerstück.

