DELTA Italian Rally Passion Pen

Clip mit Löchern, wie in den klassischen Sport-Lenkrädern der 1970er

Rosso Corsa, die traditionelle Farbe aller italienischen Rennwagen

Schwarzmatt, wie die blendfreien Motorhauben dieser Ära

Gelber Tintentank analog zu den gelben Zusatz-Scheinwerfern dieser Zeit

Italienische Tricolore,

Checkered-Flag

Jeder Automobil-Sport hat seinen Ursprung im Rallye-Sport. In kaum einem anderen Land wird der Rallyesport so geliebt, wie in Italien. Die leidenschaftlichen Fans, die italienischen Automarken, die legendären Strecken wie die Rallye Sanremo, Rally Italia Sardegna oder Targa Florio Rally. Den Höhepunkt ihrer Popularität hatte der Rallyesport in den 1970er Jahren mit Fahrzeugen, wie dem legendären Lancia Stratos.Um die italienische Rallyeleidenschaft zu ehren ist diese Schreibgeräte-Edition in Kooperation mit der Neapolitanischen Schreibgeräte-Manufaktur DELTA entstanden. Zahlreiche Details der italienischen Rallye-Sportwagen sind hier zu sehen:Streng limitierte Auflage von nur 100 handgebauten Füllfederhaltern mit Kolben-Mechanismus und 14 Kt.-Goldfeder in 7 unterschiedlichen Strichstärken.Infos und Bezugsquellen unter www-tinte-im-blut.deIch bin ehemaliger Mitarbeiter von Lancia Deutschland und durfte für viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen in Vertrieb und Marketing die Firmengeschicke begleiten und die Markengeschichte mitschreiben. In dieser Zeit schlug als leidenschaftlicher Schreibgerätesammler aber immer auch ein zweites Herz in meiner Brust. So habe ich vor 19 Jahren allen Mut zusammengenommen und meine zweite Liebe, Füllfederhalter, zum Beruf gemacht.Ich bin aber nach wie vor ein echter Lancista und fahre so oft es geht meine 1974er Fulvia Montecarlo 1.3S, sowie ein Kappa Coupé in der seltensten Ausführung mit Busso-V6.Privat bin ich Mitglied im Lancia Club Deutschland, der Lancia IG, der Fulvia & Flavia IG, sowie dem Lancia Club Niederlande.