WINTERZAUBER STUGGI 2024

Auch 2024 öffnet der Winterzauber Stuggi seine Tore für die ganze Familie! Ab Freitag, den 29.11.2024, verwandelt sich das Gelände der alten Backsteinvilla in Stuttgart-Münster wieder in einen magischen Weihnachtsmarkt – der „Winterzauber Stuggi“ lädt Groß und Klein zu unvergesslichen weihnachtlichen Momenten ein! Veranstalter sind die beiden Sozialunternehmen sbr gGmbH und Bonus gGmbH, die in diesem charmanten Ambiente auch ihren Firmensitz haben.



Dieses Jahr steht der Winterzauber Stuggi besonders im Zeichen der Familie: Das märchenhaft dekorierte Gelände bietet zahlreiche Kinderattraktionen, die alle Besucherherzen höherschlagen lassen. Neben einer Eisenbahn, sowie verschiedenen urigen Holzspielen, sorgt der spannende Zauberwald für funkelnde Augen und strahlende Gesichter. Familien können hier entspannt die Vorweihnachtszeit genießen, während auch die Erwachsenen beim Stöbern und Schlemmen auf ihre Kosten kommen.



Höhepunkte des Winterzaubers Stuggi 2024:



· Weihnachtsbaumverkauf: Eine wunderschöne Auswahl an regionalen Nordmanntannen. Das gemeinsame Aussuchen des Baumes wird zu einem besonderen Erlebnis.



· Nostalgische Stände: Handgefertigte Geschenke, traditionelle Dekorationen und vieles mehr – perfekt, um originelle Überraschungen für die Liebsten zu finden.



· Internationale Köstlichkeiten: Ein kulinarisches Highlight für alle. Hier locken weihnachtliche Aromen aus aller Welt, dazu Glühwein und Punsch.



· Attraktionen für Kinder: Eisenbahnfahrten, der märchenhafte Zauberwald und viele verschiedene Holzspiele sorgen für jede Menge Spaß und weihnachtliche Abenteuer für Groß und Klein.



Abseits des Trubels der Innenstadt ist der Winterzauber Stuggi der ideale Ort für einen entspannten Familienausflug. Auch für größere Anlässe wie Familientreffen oder Weihnachtsfeiern kann das Event exklusiv gebucht werden – sei es im gemütlichen Bauwagen für bis zu 12 Personen oder in der rustikalen Almhütte für bis zu 200 Gäste.



Öffnungszeiten: Vom 29. November. bis 22. Dezember 2024



· Freitags: 16:00 Uhr - 21:30 Uhr



· Samstags: 15:00 Uhr - 21:30 Uhr



· Sonntags: 15:00 Uhr - 20:30 Uhr



Wo? Auf dem Gelände der sbr gGmbH und Bonus gGmbH, Zuckerfabrik 30, 70376 Stuttgart-Münster.



Freuen Sie sich auf einen familienfreundlichen Weihnachtsmarkt voller Zauber und gemütlicher Momente – wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Apropos Weihnachten:



Die Vorweihnachtszeit ist eine Zeit der Nächstenliebe und des Gebens, ein Besuch beim Winterzauber Stuggi macht daher gleich doppelt Freude! Denn mit Ihrem Besuch unterstützen Sie die sozialen Projekte der Sozialunternehmen sbr gGmbH und BONUS gGmbH.

