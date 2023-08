Sozialunternehmen sichert die Nahversorgung mit „Bonus-Markt light“ 

In den ehemaligen Geschäftsräumen der Volksbank Zuffenhausen betreibt das Sozialunternehmen einen Bonus-Markt light.Frau Sema Dilki, die Bezirksleiterin von Bonus, erläutert, dass es der erste „Bonus-Markt light“ ist den man in Stuttgart-Mönchfeld eröffnet habe. Trotz der geringen Grundfläche bietet der Markt bis zu 3000 Artikel. Ein Teil dieses Sortiments sind auch regionale Artikel, sowie gluten- und laktosefreie Produkte, sogar eine erlesene Auswahl an Bioprodukten erwartet die Kundschaft im Markt.Bonus ist die Abkürzung für Berufliche Orientierung Nachbarschaftsmärkte und Service. Die 100%ige Tochter der sbr gGmbH (gemeinnützige Gesellschaft für Schulung und berufliche Reintegration mbH) betreibt derzeit 23 Einzelhandelsgeschäfte in Baden-Württemberg und Bayern.Das Ziel ist die Beschäftigung, die Qualifizierung und die Ausbildung von Menschen, welche am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Eine weitere wichtige Kernaufgabe ist die Sicherung der Nahversorgung.Der neue Markt in Mönchfeld stellt die einzige, dringend benötigte, Anlaufstelle für den Lebensmitteleinkauf im Stadtteil dar – dementsprechend groß war auch der Zulauf bei der Neueröffnung und in den ersten Wochen seit der Eröffnung.Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann und Stadtteilmanager Elias Henrichs von der Wirtschaftsförderung haben sich lange mit dem Thema der fehlenden Nahversorgung vor Ort befasst. Aufgrund Ihres „Hilferufs“ an die Bonus gGmbH ist das Sozialunternehmen aktiv geworden.Auch wenn der „Bonus-Markt light“ der erste Kleinstflächenmarkt seiner Art für die Bonus gGmbH ist kann Bezirksleitung Sema Dilki die Kunden beruhigen. Falls ein Artikel mal zur Neige geht, haben wir durch umliegende Märkte und unsere eigene Logistik immer die Möglichkeit innerhalb von 24 oder 48 Stunden nachzubestücken.Weitere besondere Services für die Kundschaft:Warenvorbestellungen per Telefon sind möglich, so ist Ihr Einkauf abholbereit vorbereitet.Für Kundschaft, die selbst nicht in den Markt kommt, wird die Bestellung auch innerhalb Stuttgarts geliefert.Wir nehmen Wünsche zum Sortiment entgegen – Fehlt Ihnen ein Artikel, dann sprechen Sie gerne unser Personal an.Als Sozialunternehmen suchen wir nicht aktiv nach Standorten für unsere Bonus-Märkte, sondern wir kommen dahin wo Bürger, Gemeinden oder Bürgermeister uns um Hilfe bitten, weil vor Ort die Nahversorgung gefährdet ist.Hierzu haben wir verschiedene Konzepte:Unser klassischer Markt:Ein Kleinstflächenmarkt:oder unsere mobile Nahversorgungslösung:Sprechen Sie uns gerne an: www.bonus-markt.de // info@bonus-markt.de // 071155019-0Ihnen gefällt das Konzept Bonus? Werden Sie Teil davon!Durch eine Mitgliedschaft in unserem Förderverein helfen Sie mit:Sie unterstützen die soziale Eingliederung von am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen.Sie leisten einen Beitrag, dass eine standortnahe Versorgung gesichert bleibt.Sie können mit der Bonuskarte in den Bonus-Märkten auf nahezu alle Produkte mit 5% Nachlass einkaufen.Zweck des Vereins soll es sein, dem Prozess der Ausgliederung von Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, u.a. durch Krankheit oder Behinderungen, entgegenzuwirken und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu fördern.Werden Sie Mitglied, wir freuen uns auf Sie!