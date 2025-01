20 Jahre Bonus-Markt Kusterdingen: Ein Jubiläum im Zeichen von Nahversorgung, sozialem Engagement und Gemeinschaft

Zur Feier des Jubiläums bedankt sich der Markt bei seinen treuen Kunden mit einem besonderen Zeichen der Wertschätzung: Vom 1. bis 31. Januar 2025 erhalten alle Kunden 5 % Rabatt auf das gesamte Sortiment.



Ein Supermarkt mit besonderer Geschichte



Gegründet im Jahr 2004, hat der Bonusmarkt von Anfang an mehr als nur Lebensmittel bereitgestellt. Ursprünglich als Initiative zur Sicherung der Nahversorgung und zur sozialen Reintegration von Langzeitarbeitslosen gestartet, entwickelte er sich schnell zu einem zentralen Treffpunkt im Herzen der Gemeinde. Insbesondere für Menschen ohne Mobilität schloss der Markt eine wichtige Lücke und steigerte die Lebensqualität in Kusterdingen und den umliegenden Ortschaften. Doch nicht nur das: Bonus bietet von Beginn an Langzeitarbeitslosen die Chance auf einen beruflichen Neustart. Viele von ihnen fanden hier nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern auch neue Perspektiven und die Möglichkeit, wieder aktiv am sozialen Leben teilzuhaben.



Danke an die Gemeinde und Bürgermeister Dr. Jürgen Soltau



Ein solches Projekt ist nur mit starker Unterstützung möglich. Die Gemeinde Kusterdingen und insbesondere Bürgermeister Dr. Jürgen Soltau spielten eine entscheidende Rolle bei der Gründung und Weiterentwicklung des Marktes. „Herr Dr. Soltau hat früh erkannt, wie wichtig eine sichere Nahversorgung für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger ist. Mit seinem Engagement und Weitblick hat er maßgeblich dazu beigetragen, den Bonus-Markt zu einem Erfolgsprojekt zu machen“, betont das Team des Marktes.



Ein Jubiläum für die Gemeinde – Der Bonus JUBILÄUMS-JANUAR



Zum 20-jährigen Bestehen bedankt sich der Bonus-Markt Kusterdingen bei seinen Kunden mit einem besonderen Treueaktion und lädt dazu ein, diesen Meilenstein gemeinsam zu feiern. „Die vergangenen 20 Jahre zeigen, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind. Wir blicken mit Zuversicht in die Zukunft und freuen uns auf viele weitere Jahre als verlässlicher Partner der Gemeinde,“ so das Team des Marktes.



Mit diesem Jubiläum unterstreicht Bonus seine Rolle als Ort, an dem Nahversorgung, Gemeinschaft und soziales Engagement Hand in Hand gehen – ein Leuchtturmprojekt, das verbindet.



