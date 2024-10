Smart Sensor viaSens neu mit CO2-Sensor

2

In Zeiten steigender Sensibilität für Luftqualität und Energieeffizienz spielt die Überwachung der Kohlendioxid-Konzentration in Innenräumen eine zentrale Rolle. Die Hauptstrategie zur Senkung des CO-Gehalts in Innenräumen ist die Belüftung mit frischer Aussenluft. Auch der Einsatz mechanischer Lüftungssysteme und Filtrationstechnologien trägt dazu bei, COund andere schädliche Luftschadstoffe zu reduzieren. Diese Massnahmen sind entscheidend für die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Personen, die sich in den Räumen aufhalten.CO-Sensoren ermöglichen eine bedarfsgeführte, mechanische Lüftung, die eine gesunde Luftqualität in Innenräumen (IAQ) sicherstellt und dabei zu hohe Luftwechsel (Überlüftung) verhindert. Der Smart Sensor viaSens von SAUTER ist ein Multitalent. Er vereint Echtzeit-Monitoring von VOC, Temperatur, Luftfeuchte, Helligkeit, Präsenz und Schallpegel und neu auch CO(Typ FMS117 / FMS197) in einem Gerät. Das photoakustische NDIR-Messverfahren des CO-Sensors ist besonders robust und ermöglicht durch Miniaturisierung den Einbau im kompakten Gehäuse.Der Smart Sensor viaSens verfügt ausserdem über einen animierbaren LED-Ring, Bluetooth und MQTT und lässt sich optimal ins SAUTER Raumautomationssystem ecos integrieren. Er kann in allen Bereichen eingesetzt werden und erfüllt sämtliche Anforderungen an ein präzises Messsystem wie z.B. Langzeit- und Temperaturstabilität, schnelle Mess- und Reaktionszeiten und dauerhafte Zuverlässigkeit.Energieeffizienz: gewährleistetDas kontinuierliche CO-Monitoring in den einzelnen Räumen wird zum Standard, um eine gesunde und angenehme Raumluft zu gewährleisten. Erfreulicherweise ergeben sich dadurch auch wirtschaftliche Vorteile. Bei einer bedarfsgeführten Lüftung kann sich die Luftmenge um 20% und die elektrische Antriebsleistung um fast 50% reduzieren. Mit dieser Hebelwirkung macht es sich schnell bezahlt, wenn die Automation der Lüftung mit Präsenz- und CO-Sensoren ausstattet werden. Gemäss VDMA 24773 ergeben sich beim Einsatz von Sensoren in verschiedenen Gebäudetypen Einsparpotentiale von bis zu 70%.Der Smart Sensor viaSens vom Typ FMS117 (Node) resp. FMS197 (IoT Gateway) ist ab sofort verfügbar.Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.sautersmartsensor.com/de