SAUTER verantwortet technisches FM für über 60 Sirius Business Parks

Im Auftrag der Sirius Facilities GmbH betreut SAUTER Deutschland seit dem 1. April 2024 das technische Facility Management in mittlerweile insgesamt 62 Sirius Business Parks in ganz Deutschland. Die vertraglich für die Laufzeit bis zum 31.03.2027 vereinbarten Leistungen umfassen alle Aufgaben in Wartung, SV-Prüfung und notwendiger Instandsetzung. Gemeinsam mit SAUTER setzt Sirius dabei mit Einführung eines neuen Computer-Aided Facility Management Systems auf innovative Technologien.

