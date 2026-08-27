SAUTER digitalisiert die Gebäudeautomation im Me and All Hotel Berlin
Vernetzte Technik für einen effizienten, komfortablen und nachhaltigen Hotelbetrieb
Mehr als 20 Jahre wurde das Hotel an der Berliner Schillingbrücke unter der Economy-Marke ibis betrieben. In den 2020er Jahren begannen die Eigentümer des zuletzt auf rund 230 Zimmer erweiterten 2-Sterne-Hotels mit der Revitalisierung und Umstrukturierung der Bestandsgebäude. Ziel war es, das Hotel mit einem neuen Konzept weiterzuentwickeln. Als neue Marke wurde das Hotel in das Portfolio der Hyatt-Hotelgruppe überführt und unter der Marke „Me and All“ als Boutique- und Lifestyle-Hotel positioniert. Die Modernisierungsmaßnahmen an Alt- und Neubau dauerten bis zur Eröffnung des Me and All Hotel Berlin East Side im September 2025.
Modernisierung im bestehenden Hotelbetrieb
Zwischen dem ersten Quartal 2024 und dem letzten Quartal 2025 war SAUTER im Auftrag der Hotel und Bürogebäude Verwaltung KG Humplmair mit der Sanierung und Modernisierung der Gebäudeautomation in beiden Gebäudeteilen des Hotels beauftragt. Das Projekt umfasste die Migration der Anlagenautomation auf das Gebäudeautomationssystem modulo 6 in fünf Automationsschwerpunkten (ASP). Die Hotelzimmer wurden mit externen Modbus-Raumbediengeräten ausgestattet und über SAUTER ecos504/505 Raumautomationsstationen in den zentralen Elektrounterverteilungen in die Gebäudeautomation eingebunden. Über die Managementebene SAUTER Vision Center können die Betreibenden die Gebäudeautomation zentral überwachen, steuern und auf Betriebsanforderungen reagieren. Über den sicheren Remote-Zugriff ist zudem jederzeit und ortsunabhängig ein Zugriff auf die Gebäudeautomation möglich.
Ein Bestandteil des Projekts war die Anbindung der Gebäudeautomation an das Hotelbuchungssystem. Dadurch können ausgewählte Betriebszustände der Zimmer in die Regelung einbezogen werden. Dies unterstützt einen bedarfsgerechten Betrieb und trägt dazu bei, Energieverbräuche im Hotelbetrieb transparenter und effizienter zu steuern. Für die Betreibenden ist insbesondere die vollständige Visualisierung der Anlagen- und Raumautomation aller Hotelzimmer über eine grundrissbasierte Navigation ein wesentlicher Vorteil im täglichen Betrieb.
Mehr Komfort durch zentrale Steuerung
Die Integration bestehender und neuer Systeme in ein einheitliches Automationskonzept stellte eine zentrale technische Aufgabe des Projekts dar. Entscheidend war dabei, die Anforderungen des Bestandsgebäudes strukturiert aufzunehmen und in eine praktikable Umsetzung zu überführen. Grundlage für die Arbeiten zur Integration bestehender und neuer Komponenten war eine detaillierte Bestandsaufnahme vor Ort. Da die Dokumentation des gewachsenen Bestands nur teilweise vorlag, war die Analyse der vorhandenen Anlagen und Schnittstellen für die weiteren Maßnahmen von besonderer Bedeutung. In der Umsetzung setzte SAUTER auf ein hybrides Prozessmanagement nach PMI-Standards, das klassische, plangetriebene und agile Methoden verbindet. So konnten Planungsstabilität und Flexibilität in der konkreten Umsetzung miteinander kombiniert werden. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem die Herstellung der erforderlichen Netzwerkinfrastruktur im Bestandsgebäude sowie das Nachrüsten von Fensterkontakten ohne zusätzliche Leistungsinstallation und bei Erhalt der vorhandenen Fenster.
„Die Erneuerung der Gebäudeautomation war ein wichtiger Schritt, um den Hotelbetrieb technisch auf das neue Nutzungskonzept auszurichten. Die zentrale Anbindung, Steuerung und Regelung der Hotelzimmer schafft die Grundlage für einen hohen Komfort der Hotelgäste. Gleichzeitig unterstützen die vollständige Visualisierung der Anlagen- und Raumautomation sowie die grundrissbasierte Navigation einen transparenten und effizienten Betrieb. Damit leistet die Gebäudeautomation einen Beitrag zu Komfort, Transparenz und effizienten Betriebsabläufen im Me and All Hotel Berlin East Side.“, so Mathias Zschippang, Planung und Vertrieb SAUTER Deutschland.