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SAUTER digitalisiert die Gebäudeautomation im Me and All Hotel Berlin

Vernetzte Technik für einen effizienten, komfortablen und nachhaltigen Hotelbetrieb

(lifePR) (Freiburg, )
Aus dem ehemaligen ibis-Hotel am Berliner Ostbahnhof entstand mit dem Me and All Hotel ein modernes Lifestyle-Highlight. Im Zuge der Transformation modernisierte SAUTER Deutschland die Gebäudeautomation umfassend und integrierte sie in ein vernetztes Gesamtsystem. So entstand eine zentral steuerbare Gebäudeautomation, die den Hotelbetrieb unterstützt und die Grundlage für einen bedarfsgerechten Betrieb der technischen Anlagen schafft.

Mehr als 20 Jahre wurde das Hotel an der Berliner Schillingbrücke unter der Economy-Marke ibis betrieben. In den 2020er Jahren begannen die Eigentümer des zuletzt auf rund 230 Zimmer erweiterten 2-Sterne-Hotels mit der Revitalisierung und Umstrukturierung der Bestandsgebäude. Ziel war es, das Hotel mit einem neuen Konzept weiterzuentwickeln. Als neue Marke wurde das Hotel in das Portfolio der Hyatt-Hotelgruppe überführt und unter der Marke „Me and All“ als Boutique- und Lifestyle-Hotel positioniert. Die Modernisierungsmaßnahmen an Alt- und Neubau dauerten bis zur Eröffnung des Me and All Hotel Berlin East Side im September 2025.

Modernisierung im bestehenden Hotelbetrieb

Zwischen dem ersten Quartal 2024 und dem letzten Quartal 2025 war SAUTER im Auftrag der Hotel und Bürogebäude Verwaltung KG Humplmair mit der Sanierung und Modernisierung der Gebäudeautomation in beiden Gebäudeteilen des Hotels beauftragt. Das Projekt umfasste die Migration der Anlagenautomation auf das Gebäudeautomationssystem modulo 6 in fünf Automationsschwerpunkten (ASP). Die Hotelzimmer wurden mit externen Modbus-Raumbediengeräten ausgestattet und über SAUTER ecos504/505 Raumautomationsstationen in den zentralen Elektrounterverteilungen in die Gebäudeautomation eingebunden. Über die Managementebene SAUTER Vision Center können die Betreibenden die Gebäudeautomation zentral überwachen, steuern und auf Betriebsanforderungen reagieren. Über den sicheren Remote-Zugriff ist zudem jederzeit und ortsunabhängig ein Zugriff auf die Gebäudeautomation möglich.

Ein Bestandteil des Projekts war die Anbindung der Gebäudeautomation an das Hotelbuchungssystem. Dadurch können ausgewählte Betriebszustände der Zimmer in die Regelung einbezogen werden. Dies unterstützt einen bedarfsgerechten Betrieb und trägt dazu bei, Energieverbräuche im Hotelbetrieb transparenter und effizienter zu steuern. Für die Betreibenden ist insbesondere die vollständige Visualisierung der Anlagen- und Raumautomation aller Hotelzimmer über eine grundrissbasierte Navigation ein wesentlicher Vorteil im täglichen Betrieb.

Mehr Komfort durch zentrale Steuerung

Die Integration bestehender und neuer Systeme in ein einheitliches Automationskonzept stellte eine zentrale technische Aufgabe des Projekts dar. Entscheidend war dabei, die Anforderungen des Bestandsgebäudes strukturiert aufzunehmen und in eine praktikable Umsetzung zu überführen. Grundlage für die Arbeiten zur Integration bestehender und neuer Komponenten war eine detaillierte Bestandsaufnahme vor Ort. Da die Dokumentation des gewachsenen Bestands nur teilweise vorlag, war die Analyse der vorhandenen Anlagen und Schnittstellen für die weiteren Maßnahmen von besonderer Bedeutung. In der Umsetzung setzte SAUTER auf ein hybrides Prozessmanagement nach PMI-Standards, das klassische, plangetriebene und agile Methoden verbindet. So konnten Planungsstabilität und Flexibilität in der konkreten Umsetzung miteinander kombiniert werden. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem die Herstellung der erforderlichen Netzwerkinfrastruktur im Bestandsgebäude sowie das Nachrüsten von Fensterkontakten ohne zusätzliche Leistungsinstallation und bei Erhalt der vorhandenen Fenster.

„Die Erneuerung der Gebäudeautomation war ein wichtiger Schritt, um den Hotelbetrieb technisch auf das neue Nutzungskonzept auszurichten. Die zentrale Anbindung, Steuerung und Regelung der Hotelzimmer schafft die Grundlage für einen hohen Komfort der Hotelgäste. Gleichzeitig unterstützen die vollständige Visualisierung der Anlagen- und Raumautomation sowie die grundrissbasierte Navigation einen transparenten und effizienten Betrieb. Damit leistet die Gebäudeautomation einen Beitrag zu Komfort, Transparenz und effizienten Betriebsabläufen im Me and All Hotel Berlin East Side.“, so Mathias Zschippang, Planung und Vertrieb SAUTER Deutschland.

SAUTER Deutschland

SAUTER Deutschland ist Lifecycle Partner für smarte Gebäude und energieeffizienten Betrieb. Mit über 100 Jahren Expertise sind wir spezialisiert auf die Bereiche Gebäudeautomation, Systemintegration, Facility Management sowie HLK Anlagenbau. SAUTER Deutschland ist als Teil der SAUTER Gruppe mit über 1.700 Mitarbeitenden an mehr als 30 Standorten bundesweit vertreten.

Wesentliches Ziel der SAUTER Lösungen: Immobilien werthaltig, energieeffizient und somit fit für die Zukunft machen. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Automations- und Raumautomationssysteme, Sensoren sowie Aktoren für die gesamte HLK- und Raumautomations-Technik, ganzheitliches Facility Management und spezielle Softwarelösungen.

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