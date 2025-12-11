SAUTER begleitet Transformationsprojekt LOVT Munich

Mit der Realisierung der Anlagen- und vollintegralen Raumautomation begleitet SAUTER im Auftrag der Bauunternehmung MARKGRAF den ersten Bauabschnitt LOVT VISION im Rahmen des Gesamtprojekts LOVT Munich im Münchner Werksviertel, einem Joint Venture der Union Investment und Hines.



Mit der Modernisierung und dem Ausbau bestehender Werksgebäude im Münchner Werksviertel, im Stadtbezirk Berg am Laim entsteht bis ca. 2027 das nachhaltige Transformationsprojekt LOVT Munich. Dort werden moderne Büro- und Gewerbeflächen realisiert, um die industrielle Geschichte des Standorts mit den Lebens- und Arbeitswelten der Zukunft zu verbinden.



Seit Beginn der Tiefbauarbeiten und der Grundsteinlegung im Jahr 2024 entsteht ein Gebäudekomplex mit insgesamt 52.000 m2 Bürofläche auf fünf bzw. sechs Etagen sowie zusätzlichen Flächen für eine Tiefgarage und rund 400 Fahrradstellplätzen. Für die umfassende Anlagen- und vollintegrale Raumautomation hat sich die Bauunternehmung MARKGRAF als Generalunternehmer des Bauprojekts für SAUTER entschieden. Zum Einsatz kommen dabei rund 1.500 SMI-Jalousien, mehr als 1.600 FMS-Multisensoren sowie etwa 1.500 Heiz-/Kühl-Induktionsgeräte mit Antriebstechnik von SAUTER. Mit 100 Jahren Expertise und zahlreichen Referenzprojekten in vergleichbarer Größenordnung bringt SAUTER die erforderliche Umsetzungserfahrung für dieses anspruchsvolle Projekt ein.



Die Planung der erforderlichen Arbeiten beginnt im September 2025, der Start der Ausführung ist für Januar 2026 geplant, die Fertigstellung wird im Dezember 2027 angestrebt.

