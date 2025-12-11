Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045480

SAUTER Deutschland Hans-Bunte-Str. 15 79108 Freiburg, Deutschland http://www.sauter-cumulus.de
Ansprechpartner:in Frau Carmen Ringwald
Logo der Firma SAUTER Deutschland

SAUTER begleitet Transformationsprojekt LOVT Munich

(lifePR) (Freiburg, )
Mit der Realisierung der Anlagen- und vollintegralen Raumautomation begleitet SAUTER im Auftrag der Bauunternehmung MARKGRAF den ersten Bauabschnitt LOVT VISION im Rahmen des Gesamtprojekts LOVT Munich im Münchner Werksviertel, einem Joint Venture der Union Investment und Hines.

Mit der Modernisierung und dem Ausbau bestehender Werksgebäude im Münchner Werksviertel, im Stadtbezirk Berg am Laim entsteht bis ca. 2027 das nachhaltige Transformationsprojekt LOVT Munich. Dort werden moderne Büro- und Gewerbeflächen realisiert, um die industrielle Geschichte des Standorts mit den Lebens- und Arbeitswelten der Zukunft zu verbinden.

Seit Beginn der Tiefbauarbeiten und der Grundsteinlegung im Jahr 2024 entsteht ein Gebäudekomplex mit insgesamt 52.000 m2 Bürofläche auf fünf bzw. sechs Etagen sowie zusätzlichen Flächen für eine Tiefgarage und rund 400 Fahrradstellplätzen. Für die umfassende Anlagen- und vollintegrale Raumautomation hat sich die Bauunternehmung MARKGRAF als Generalunternehmer des Bauprojekts für SAUTER entschieden. Zum Einsatz kommen dabei rund 1.500 SMI-Jalousien, mehr als 1.600 FMS-Multisensoren sowie etwa 1.500 Heiz-/Kühl-Induktionsgeräte mit Antriebstechnik von SAUTER. Mit 100 Jahren Expertise und zahlreichen Referenzprojekten in vergleichbarer Größenordnung bringt SAUTER die erforderliche Umsetzungserfahrung für dieses anspruchsvolle Projekt ein.

Die Planung der erforderlichen Arbeiten beginnt im September 2025, der Start der Ausführung ist für Januar 2026 geplant, die Fertigstellung wird im Dezember 2027 angestrebt.

SAUTER Deutschland

SAUTER Deutschland ist mit 100 Jahren Expertise spezialisiert auf die Bereiche Gebäudeautomation, Systemintegration, Facility Management sowie HLK Anlagenbau. Als Teil der SAUTER Gruppe ist SAUTER Deutschland mit rund 1.600 Mitarbeitenden an über 30 Standorten bundesweit vertreten.
SAUTER Technologien und Services begleiten den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes und werden sowohl bei Neubauten als auch bei Modernisierungsmaßnahmen eingesetzt. Wesentliches Ziel der SAUTER Lösungen: Immobilien werthaltig, energieeffizient und somit fit für die Zukunft machen. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Automations- und Raumautomations-systeme, Sensoren sowie Aktoren für gesamte HLK- und Raumautomation-Technik, ganzheitliches Facility Management und spezielle Softwarelösungen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.