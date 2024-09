SAUTER Facility Management für rund 350 TARGOBANK Filialen

SAUTER Deutschland hat einen Großauftrag der TARGO Deutschland GmbH gewonnen und übernimmt ab dem 1. Januar 2025 das Facility Management für die annähernd 350 TARGOBANK Standorte bundesweit. Der Start-up Prozess hat bereits begonnen, um eine nahtlose Übergabe und einen reibungslosen Start zu gewährleisten.



Die vertraglich vereinbarte Laufzeit beträgt vier Jahre und umfasst eine Vielzahl technischer Gewerke. Zu den Leistungen gehören Betrieb, Wartung und Instandhaltung für Brandschutztüren, Tore, Elektrotechnik, Heizungs-, Sanitär-, Kälte- und Lüftungstechnik, Außenwerbeanlagen, Feuerlöscher sowie Aufzüge. Zudem wurden regelmäßige Überprüfungen der Objekte in sechswöchigen Abständen vereinbart.



Darüber hinaus hat SAUTER den Auftrag, einen Helpdesk im TARGOBANK Kundencenter in Duisburg zur Verfügung zu stellen. Der Helpdesk fungiert als zentrale Anlaufstelle für sämtliche Facility Services-Anfragen aus den Filialen und koordiniert die Weiterleitung an die zuständigen SAUTER Techniker in den jeweiligen Regionen.



Hierzu arbeiten 14 deutschlandweit verteilte Niederlassungen von SAUTER eng zusammen. Mit diesem Auftrag unterstreicht SAUTER Deutschland seine Kompetenz im Bereich Facility Management. Das Unternehmen erbringt den Großteil der Leistungen mit eigenem, qualifiziertem Personal und gewährleistet so eine sehr hohe Eigenleistungstiefe. Dies ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Betreuung.

(lifePR) (