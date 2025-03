SAUTER Deutschland feiert mit über 1.000 Mitarbeitenden 100-jähriges Jubiläum

Als Dankeschön für die tägliche Arbeit fand ein festlicher Abend voller Erinnerungen, wertschätzender Worte und dem persönlichen Austausch statt.



Den passenden Rahmen für ein so bedeutendes Jubiläum wie das 100-jährige Bestehen zu finden, war auch für SAUTER Deutschland eine neue Herausforderung. Allein die Zahl der zu ladenden Gäste – mehr als 1.500 Mitarbeitende aus den mehr als 30 deutschen Standorten des Unternehmens sowie einige Gäste – stellte Ansprüche an eine geeignete Location. Es war das erklärte Ziel aller Beteiligten, ein Event zu organisieren, das den Teilnehmenden in Erinnerung bleiben würde. Die Wahl fiel schließlich auf den Europa-Park in Rust, der als einer der besucherstärksten Freizeit- und Themenparks der Welt und Nummer eins in Deutschland eine Erfolgsgeschichte aufweisen kann, mit der auch SAUTER Deutschland sich gerne identifiziert.



Insgesamt fanden am 26. Februar 2025 rund 1.400 geladene Gäste ihren Weg aus allen vier Himmelsrichtungen nach Rust: Mitarbeitende aus beispielsweise Hamburg, München, Köln und Dresden nutzten die Gelegenheit für ein erstes persönliches Kennenlernen oder ein Wiedersehen mit Personen, die im Arbeitsalltag als geschäftliche Kontakte präsent sind.



Im Zentrum der Firmenfeier im Rahmen des Jubiläumsjahres 2025 stand die sorgfältig geplante Abendveranstaltung im Europapark inklusive Übernachtung. Nach einem Aperitif und der offiziellen Begrüßung folgte im festlichen Ambiente ein 3-Gänge-Menü, begleitet von einer unterhaltsamen Show aus Tanz und Musik. Zum Ausklang des Abends lockte eine Live-Band die Gäste von ihren Stühlen auf die Tanzfläche. Zusätzlich begeisterten die drei exklusiv für SAUTER geöffneten Attraktionen die Gäste vor der Abendveranstaltung.



„Wir freuen uns, dass unsere Jubiläumsfeier im Europa-Park unseren Mitarbeitenden aus ganz Deutschland als ein besonderes Erlebnis noch lange positiv in Erinnerung bleiben wird“, betont Werner Ottilinger, Geschäftsführer SAUTER Deutschland. „Es war uns besonders wichtig, sie alle im 100-jährigen Jubiläumsjahr, an einem Ort zusammenzubringen. Die bisherige Gemeinschaftsleistung nutzen wir als Anlass, um insbesondere in die Zukunft von SAUTER Deutschland zu blicken, die wir für den weiteren Erfolg gemeinsam gestalten werden.“

