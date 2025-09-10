SAUTER Deutschland auf der EXPO REAL 2025: Ihr Lifecycle Partner für Future Buildings
SAUTER Deutschland lädt am Messestand A1.332 ein, innovative Ansätze für die Optimierung des Immobilienbetriebs zu erleben. Unter dem Motto „Wir beraten. Wir betreiben. Wir dekarbonisieren.“ präsentiert SAUTER Lösungen, die helfen, Carbon Risk Assets zu optimieren und die Anforderungen an Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und gesetzliche Vorgaben wirtschaftlich sinnvoll zu erfüllen.
Mit über 100 Jahren Expertise in Modernisierungs- und Neubauprojekten unterstützt SAUTER Deutschland Kunden entlang des gesamten Gebäude-Lebenszyklus. Die Interessenten haben vor Ort die Gelegenheit, individuelle Dekarbonisierungslösungen zu besprechen und von der Umsetzungserfahrung der SAUTER Spezialist*innen zu profitieren.
Weitere Informationen zu SAUTER auf der EXPO REAL 2025 finden Sie hier: SAUTER auf der EXPO REAL 2025 ESG Dekarbonisierung