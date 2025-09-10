Kontakt
SAUTER Deutschland auf der EXPO REAL 2025: Ihr Lifecycle Partner für Future Buildings

Vom 6. bis 8. Oktober 2025 lädt die EXPO REAL in München Fachpublikum aus der Immobilienwirtschaft ein. SAUTER Deutschland zeigt auf der Messe, wie Gebäude effizient, nachhaltig und zukunftsfähig betrieben werden können – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur ESG-Readiness.

SAUTER Deutschland lädt am Messestand A1.332 ein, innovative Ansätze für die Optimierung des Immobilienbetriebs zu erleben. Unter dem Motto „Wir beraten. Wir betreiben. Wir dekarbonisieren.“ präsentiert SAUTER Lösungen, die helfen, Carbon Risk Assets zu optimieren und die Anforderungen an Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und gesetzliche Vorgaben wirtschaftlich sinnvoll zu erfüllen.

Mit über 100 Jahren Expertise in Modernisierungs- und Neubauprojekten unterstützt SAUTER Deutschland Kunden entlang des gesamten Gebäude-Lebenszyklus. Die Interessenten haben vor Ort die Gelegenheit, individuelle Dekarbonisierungslösungen zu besprechen und von der Umsetzungserfahrung der SAUTER Spezialist*innen zu profitieren.

Weitere Informationen zu SAUTER auf der EXPO REAL 2025 finden Sie hier: SAUTER auf der EXPO REAL 2025 ESG Dekarbonisierung

SAUTER Deutschland

SAUTER Deutschland ist mit 100 Jahren Expertise spezialisiert auf die Bereiche Gebäudeautomation, Systemintegration, Facility Management sowie HLK Anlagenbau. Als Teil der SAUTER Gruppe ist SAUTER Deutschland mit rund 1.600 Mitarbeitenden an über 30 Standorten bundesweit vertreten.
SAUTER Technologien und Services begleiten den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes und werden sowohl bei Neubauten als auch bei Modernisierungsmaßnahmen eingesetzt. Wesentliches Ziel der SAUTER Lösungen: Immobilien werthaltig, energieeffizient und somit fit für die Zukunft machen. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Automations- und Raumautomations-systeme, Sensoren sowie Aktoren für gesamte HLK- und Raumautomation-Technik, ganzheitliches Facility Management und spezielle Softwarelösungen.

