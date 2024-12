Produkteinführung: Neue Motorantriebe für Stellgeräte

Die ADM333-Antriebe sind ideal für den Einsatz in Kombination mit den dichtschliessenden Drosselklappen SAUTER DEF. Ihre hohen Haltekräfte und eine konstante Laufzeit macht sie besonders zuverlässig und effizient.Ein herausragendes Merkmal der neuen ADM333-Antriebe ist das klassische Abschaltsystem mit Schaltnocken und Mikroschaltern. Zusätzliches Werkzeug ist nicht notwendig. Dieses System benötigt keine dauerhafte Spannungsversorgung und ist daher vollständig kompatibel mit den älteren A44 Stellantrieben, was die ADM333-Reihe zu idealen Ersatzantrieben macht.Die ADM333-Antriebe sind ausserdem mit einem selbstjustierenden Potentiometer ausgestattet. Dies ermöglicht bei Bedarf die kontinuierliche Rückmeldung der Antriebsposition und trägt so zu einer präzisen und zuverlässigen Steuerung bei. Die Version mit Stellungsregler (ADM333S) unterstützt darüber hinaus Strom- und Spannungssignale sowie einen Störmeldekontakt zur Drahtbrucherkennung.Für die Montage auf Drosselklappen bietet SAUTER zwei verschiedene Montagekits an: eines mit und eines ohne Handhebel. Diese Flexibilität ermöglicht eine einfache und schnelle Installation, angepasst an die spezifischen Bedürfnisse der Anwender.Ventile und Antriebe von SAUTER decken mit jeweils wenigen Grundtypen alle Anforderungen an funktionssichere und langlebige Stellgeräte ab. Die optimale Abstimmung von Ventil und Antrieb stellt die Grundlage für die höchste Regelgüte dar. Mit der Einführung der neuen ADM333-Produktreihe bietet SAUTER seinen Kunden eine präzise und langlebige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.Die Antriebe vom Typ ADM333HF sind ab sofort verfügbar, der Produkttyp mit Stellungsregler (ADM333S) folgt im Januar 2025.