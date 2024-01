Mobile Building Services 3.0 mit Indoor-Navigation

Die Mobile Building Services (MBS) von SAUTER sorgen maßgeblich für ein digitales Nutzererlebnis in Gebäuden aller Art wie Büro- und Industriegebäude, Bildungseinrichtungen, öffentliche Gebäude, Krankenhäuser und Universitäten. Die Lösung bietet nicht nur eine individuelle Raumbedienung inkl. Szenarien und Zeitprogrammeinstellung, sondern auch ein sicheres und unkompliziertes Berechtigungsmanagement seitens Gebäudebetreiber oder Verwaltung. Reservierungsmöglichkeiten für Räume oder Arbeitsplätze, Ausstattungen sowie Parkplätze runden die Funktionen ab.Die neue Version der App (Mobile Room Control) beinhaltet eine Indoor-Navigationsfunktion, auch RTLS genannt («Real Time Localisation Service»). Anhand dieser Funktion kann direkt in der Navigationsansicht nach Räumen oder anderen Zielen im Gebäude gesucht werden. Die Indoor-Navigation führt App-Nutzer direkt zu ausgewählten Zielen im Gebäude unter Verwendung von iBeacon-Technologie. Zudem können sich Empfänger oder Empfängerinnen einer Meeting-Einladung mit Indoor-Navigation direkt zum Besprechungsraum führen lassen – was sowohl für Mitarbeitende und dank automatisch versendetem Gastzugang auch für Besucher möglich ist.Zur iBeacon-Lokalisierung kann beispielsweise der Smart Sensor viaSens verwendet werden. Das Signal des integrierten Beacons erlaubt dem Smartphone die Lokalisierung im Gebäude und ermöglicht so die selektive Bedienung von Räumen oder Raumsegmenten, wie sie typischerweise in Großraumbüros vorkommen.Im Hintergrund sind die MBS an das lokale Gebäudemanagementsystem gekoppelt, durch das die Auslastung der Räume und Arbeitsplätze jederzeit einsehbar ist. Dies ermöglicht eine bedarfsorientierte Bewirtschaftung und Optimierung der Raumausnutzung. Darüber hinaus sorgen vordefinierte Szenarien für Komfort und Energieeffizienz, insbesondere durch die direkte Verbindung der Reservierungszeiten mit entsprechenden Szenarien.Mit den Mobile Building Services von SAUTER werden Endanwender bei den digitalen Prozessen rund um das Bürogebäude, Apartment oder Hotel unterstützt – unabhängig vom Standort und der Zeit.