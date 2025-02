ISH 2025: SAUTER präsentiert wegweisende Gebäudeautomation für den Dekarbonisierungspfad

Unter dem Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ begrüßt die ISH 2025 ab dem 17. März 2025 für fünf Tage die SHK-Branche und Fachbesuchende aus den Bereichen Gebäude-, Energie-, Heizungs-, Klimatechnik, Baddesign und Installation. Erwartet werden erneut mehr als 2.000 Aussteller, darunter auch SAUTER Deutschland.Als Spezialist für Gebäudeautomation, Systemintegration sowie Facility Management demonstriert SAUTER in tausenden Projekten bundesweit, wie die Herausforderungen der Immobilienbranche durch Themen wie ESG-Ziele, Dekarbonisierungspfad und digitale Transformation erfolgreich gemeistert werden. Anlässlich der ISH und des 100-jährigen Firmenjubiläums von SAUTER Deutschland im Jahr 2025 präsentiert das Unternehmen sein Knowhow unter dem eigenen Messemotto „Digital Decarb – saving resources to secure values“ auf der ISH am Stand C11 in der Halle 11.1.Passend hierzu informieren und beraten SAUTER Deutschland Mitarbeitende Interessierte individuell zu den drei Schwerpunktthemen Digitalisierung, Dekarbonisierung und Cybersicherheit. Sie zeigen am Stand unter anderem auf, wie durch die Schonung von Energieressourcen mit SAUTER Technologien und digitalen Services der Immobilienwert langfristig gesteigert wird.Zusätzlich können Interessierte von der SAUTER Expertise auch in Form von Vorträgen zu den Themen „Neue Möglichkeiten der Gebäudeautomation durch BACnet/SC“ und „BIM in den Leistungsphasen der Gebäudeautomation“ im Forum Building Technologies and Management am Stand D65 der Halle 11.1 auf der Messe profitieren. Mit SAUTER gratis Ticket für die ISH sichern und vor Ort erfahren, wie mithilfe der Gebäudeautomation nachhaltige, smarte und sichere Gebäude realisiert werden.Weitere Informationen zu SAUTER Deutschland auf der ISH unter: https://www.sauter-cumulus.de/ish/