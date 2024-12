Erneute EcoVadis Goldmedaille für Nachhaltigkeitsleistung von SAUTER Deutschland

Das zweite Jahr in Folge verleiht EcoVadis SAUTER Deutschland die Goldmedaille für die Nachhaltigkeitsverpflichtungen und -leistung. Als Innovationstreiberin demonstriert SAUTER damit kontinuierliche Höchstleistung und behauptet sich unter den Top fünf Prozent der weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen.



Die Immobilienbranche trägt eine große Verantwortung für das Erreichen des Dekarbonisierungspfades. Mit dem EcoVadis Nachhaltigkeitsrating lässt sich SAUTER seit 2022 von einer unabhängigen Instanz im Bereich Nachhaltigkeit überprüfen und bewerten. Herausragende Leistungen werden mit Medaillen in vier Stufen prämiert.



Dass SAUTER Deutschland nun auch im November 2024 mit Gold ausgezeichnet wurde, ist der Beweis dafür, dass der Spezialist für innovative Gebäudeautomation, Systemintegration und Facility Management Nachhaltigkeit stetig als integralen Bestandteil im eigenen Unternehmen verankert.



EcoVadis bewertet im Ranking insgesamt 21 Nachhaltigkeitskriterien, die vier Kernthemen zugeordnet werden: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die Auszeichnung bescheinigt SAUTER in allen Bereichen überdurchschnittliche Leistungen und ermöglicht, das Engagement und bereits Erreichte nach außen und innen zu kommunizieren.



„Wir sind stolz auf das, was wir bereits erreicht haben und dass wir das hohe Niveau auch 2024 halten“, betont Daniel Albrecht, Qualitätsmanager und Zuständiger für Nachhaltigkeitsthemen bei SAUTER Deutschland.



„Die neuerliche Auszeichnung mit der EcoVadis Goldmedaille bestätigt uns und unserer Kundschaft ein weiteres Mal, unsere kontinuierlichen Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit. Den eingeschlagenen Weg werden wir konsequent verfolgen.“

