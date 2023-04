BACnet/SC: Sichere Datenkommunikation für Gebäude

SAUTER Vision Center (SVC) ist bereits auf den neuen Sicherheitsstandard ausgelegt – auch in der Cloud. In der Hub-and-Spoke-Topologie des BACnet/SC-Netzwerks kann SVC die Rolle des Primary Hub übernehmen. Der Hub ist das zentrale Element des Netzwerks und konfiguriert und steuert die Kommunikation der verschlüsselten BACnet-Objekte.Die Cloud-Lösung SAUTER Vision Services bildet den kostenbewussten Einstieg in die Welt des modernen Gebäudemanagements, da der Cloud-Anbieter den Wartungsaufwand von Hard- und Software trägt. Zudem stehen Updates unverzüglich und automatisch zur Verfügung.Neben BACnet/SC-fähiger Software bietet SAUTER mit dem neuen BACnet/SC-Router (modu630-RT) auch die Hardware, um bestehende BACnet-Installationen um die verschlüsselte Kommunikation zu erweitern. Der BACnet/SC-Router kann sowohl als BACnet/SC-Primary-Hub als auch als BACnet/SC-Failover-Hub eingesetzt werden.Die Nachfrage nach gesicherter Kommunikation ist enorm. Die Antwort in der Gebäudeautomation ist BACnet/SC. Wir unterstützen Integratoren und Betreiber über den gesamten Bearbeitungsprozess eines Projektes von der Planung über die Projektierung bis zur Inbetriebnahme und Wartung. Bestehende BACnet/IP-Systeme können nach Bedarf schrittweise und flexibel auf BACnet/SC aufgerüstet werden. Ist SAUTER Vision Center im Einsatz, sorgt eine erweiterte Lizenz unkompliziert für den Umstieg.Zur Konfiguration des BACnet/SC-Routers und der verschlüsselten Kommunikation im bestehenden IT Netzwerken, wird die bewährte SAUTER CASE Suite verwendet. Der Router ist ab Frühsommer 2023 erhältlich. Nehmen Sie Kontakt mit unserem Vertrieb auf.Als Mitglied der BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) ist SAUTER aktiv an der Weiterentwicklung beteiligt. Experten aus unserem Unternehmen sind in unterschiedlichen internationalen Arbeitsgruppen der BIG-EU vertreten. Das Ziel dieser Gemeinschaft liegt in der Förderung des Standards sowie darin, den öffentlichen Datenaustausch zu ermöglichen und die Kompatibilität zwischen den Gebäudeautomations-Komponenten zu sichern. Außerdem fließt so das konstruktive Feedback von Nutzern und Umsetzern in die Weiterentwicklung des Standards.Finden Sie weitere Informationen rund um BACnet/SC auf unserer BACnet/SC Website