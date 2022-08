SAUTER überzeugt als Top-Arbeitgeber

Das Traditionsunternehmen setzt auf individuelle Förderung

Was macht einen guten Arbeitgeber aus? Die Möglichkeit zur Weiterentwicklung ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Vor allem in unserer schnelllebigen Zeit, in der gerade junge Menschen oft von einem Arbeitgeber zum nächsten springen, ist es als Unternehmen wichtig, Sicherheit, aber nicht das Gefühl von Stillstand zu vermitteln. Das wird unter anderem durch den Fachkräftemangel zu einem immer drängenderen Thema. Oberstes Ziel der Unternehmen sollte sein, über einen großen Pool an gut ausgebildeten Fachkräften zu verfügen und diese möglichst langfristig im Unternehmen zu halten. Deshalb sind in allen Branchen kreative Lösungen gefragt, um als attraktiver Arbeitgeber aus der Masse hervorzustechen.



Sauter-Cumulus hat nun schon zum wiederholten Mal gezeigt, dass das Unternehmen die richtigen Ideen hat, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Erneut konnte der Betrieb eine Auszeichnung von der ZEIT Verlagsgruppe, in Zusammenarbeit mit kununu als einer der „Most wanted Employer 2022“ gewinnen. Das große ZEIT-Ranking listet die Arbeitgeber auf, mit denen die Beschäftigten hierzulande besonders zufrieden sind. Grundlage hierfür sind die Bewertungen auf dem jeweiligen Firmenprofil der Internet-Plattform kununu. Analysiert wurden mehr als eine Million Unternehmen und mehr als 4,9 Millionen Stimmabgaben. SAUTER zählt hier mit Platz 26 zu den Branchensiegern im Bereich „Bau/Architektur und zu den 1000 beliebtesten Arbeitgebern. Das Unternehmen konnte zuletzt auch schon als einer der „Top-Arbeitgeber in Deutschland 2022“ bei FOCUS Business überzeugen. Diese Studie wird in einem aufwendigen und mehrstufigen Verfahren von der FACTFIELD GmbH im Auftrag von FOCUS-Business durchgeführt. Von rund 38 000 Unternehmen schaffen es die 1000 Arbeitgeber mit den besten Punktwerten über alle Branchen in die Liste. SAUTER konnte sich hier auf Rang 17 mittelgroßer Unternehmen im Segment „Baugewerbe und Architektur“ platzieren.



Welche Faktoren sind für diesen Erfolg verantwortlich? Als mittelständisches Familienunternehmen kann SAUTER auf eine langjährige Geschichte zurückblicken und hat über die Jahrzehnte eine Unternehmenskultur aufgebaut, die durch offene Kommunikation und stetige Förderung geprägt ist. „Entscheidend ist für uns, den Mitarbeitenden langfristige Perspektiven und Entwicklungsoptionen im stabilen Umfeld eines innovativen und soliden Unternehmens zu bieten“, erläutert Werner Ottilinger, Geschäftsführer SAUTER Deutschland.



Zu diesem Zweck bietet SAUTER mit ihrer Academy ein breit gefächertes und zugängliches Weiterbildungsangebot und dadurch ideale Entwicklungsmöglichkeiten. Matthias Riesterer, Leiter HROD (Head of Human Resources and Organization Development) bei Sauter-Cumulus ist mit seiner Abteilung, für Kunden*Innen- und Mitarbeiter*Innen-Trainingsangebote verantwortlich, die in der Freiburger Zentrale sogar in einem ganz besonders spannenden Umfeld möglich sind. Das firmeneigene Trainingszentrum befindet sich auf der IoT-Demoetage, den "Smart-Spaces". Dort ist es Kunden*Innen und Mitarbeitenden möglich, zukunftsweisende Technologie live erleben zu können.



Qualifizierte und attraktive Trainingsangebote sind wichtig für das Unternehmen und darum stehen Auszubildenden und neuen Angestellten von Beginn an eine Reihe von Trainingseinheiten zur Verfügung. Dadurch kann SAUTER auf qualifizierte Mitarbeitende vertrauen. Geschäftsführer Harald Sonntag sieht die aktuelle wie auch die zukünftige Entwicklung des Fachkräftemangel als eine gesellschaftliche Herausforderung. Die Firma SAUTER bildet mit annähernd 80 Auszubildenden so viele Nachwuchskräfte wie noch nie aus und ist nach wie vor ein attraktiver Arbeitgeber. Das Ziel ist es, die Mitarbeitenden für die Zukunft fit zu machen und zu Experten*Innen in ihrem Bereich aufzubauen. Basierend auf den individuellen Skillprofilen werden entsprechende Fortbildungsmaßnahmen in die Wege geleitet. „Dadurch ist das Trainingsangebot sehr zielgerichtet und an die Bedürfnisse der Teilnehmenden, aber auch von SAUTER als Unternehmen angepasst.“, so Riesterer.



Bei SAUTER wird aber auch die Möglichkeit geboten, sich neue Schwerpunkte zu setzen oder sich in einem neuen Bereich Fachwissen anzueignen. „Man hat hier die individuellen Interessen und Fähigkeiten seiner Mitarbeitenden im Blick und vergibt dementsprechend Chancen, sich weiterzuentwickeln. So ist es auch möglich, innerhalb des Unternehmens einen neuen Weg einzuschlagen“, erzählt Anette Schmiderer, die seit 38 Jahren im Unternehmen tätig ist. „Ich habe damals mit einer Ausbildung zur Industriekauffrau gestartet und arbeite inzwischen im Marketing.“ Jetzt erstellt sie unter anderem Grafiken und Werbeanzeigen. „Das war ein Hobby von mir und wurde von der Geschäftsführung erkannt und gefördert.“ So gibt es nicht nur viele Nachwuchskräfte, sondern auch eine ganze Reihe langjähriger Mitarbeiter, die mit dem Unternehmen wachsen und sich weitentwickeln konnten.



„Uns ist bewusst, dass nur mit guten und zufriedenen Mitarbeitern ein stetiges Wachstum und ein langfristiger Unternehmenserfolg möglich sind“, erklärt Geschäftsführer Werner Ottilinger. Das macht Auszeichnungen, die durch die Bewertung von Arbeitnehmern*Innen möglich geworden sind, umso erfreulicher. „Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“