SAUTER erhält Auftrag für Gebäudeautomation in Höhe von 5 Mio. Euro

Neuer Medizincampus der Universität Augsburg

Seit Juni 2020 entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Universitätsklinikum der neue Medizincampus der Universität Augsburg. Gearbeitet wird derzeit an einem Lehrkomplex sowie dem Institut für Theoretische Medizin. Die Neubauten sollen voraussichtlich im Jahr 2025 bezugsfertig sein. Beide werden mit modernster Gebäudeautomation von SAUTER aus Freiburg ausgestattet, die zukünftig zu einem effizienten und nachhaltigen Betrieb beiträgt.



Das Lehrgebäude, in dem unter anderem eine Bibliothek, ein Trainingszentrum, sowie Hörsäle und Seminarräume untergebracht sind, wird durch SAUTER mit einem innovativen Automationssystem versehen. Im neuen Gebäude des Instituts für Theoretische Medizin sind Lehrstühle, Labore, Praktikumsräume sowie die Anatomie beherbergt. Dort ist SAUTER für die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zuständig. Zwei weitere Bauten – ein Betriebsgebäude sowie ein Schalthaus der Stadtwerke Augsburg, werden ebenfalls mit SAUTER-Gebäudeautomation ausgerüstet.



Alle Automationsstationen können durch eine Managementbedienebene im Lehr- und Dekanatsgebäude zentral gesteuert werden. Insgesamt beläuft sich das Volumen des Auftrags an SAUTER auf rund 5 Mio. Euro