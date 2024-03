Workspace-Spezialist SATELLITE OFFICE expandiert weiter – des ORIGINAL eröffnet zweiten Standort in Zürich

Großer Auflauf in Zürich:



Mit einer Grand Opening Party feiert SATELLITE OFFICE am 21.03.2024 direkt am zentralen Bellevueplatz in Zürich die Eröffnung des zweiten Standorts in der Schweizer Metropole. Damit sind inmitten der Zürcher Innenstadt mehr als 100 neue, exklusive Büro- und Arbeitsplätze entstanden, die flexibel angemietet werden können – vom Meeting-Room auf Stunden-Basis, Coworking-Spaces oder Single- oder Team-Offices über mehrere Jahre Mietdauer - ganz nach Kundenwunsch.



Das SATELLITE OFFICE Zürcherhof am Limmatquai ist mit dem SATELLITE OFFICE Haus Gryffenberg in der Bahnhofstrasse und mit dem SATELLITE OFFICE Hotel de Banque in der Rue de la Corraterie in Genf der dritte Standort in der Schweiz.



Für musikalischen Genuss sorgen die Ausnahmetalente der klassischen Musik Johanna Röhrig und Giulia Sardi (Violine), sowie Alexander Dimitrov und Daniel Arias (Cello). Die Musiker spielen Instrumente im Wert von bis zu 1,5 Mio Euro und von VIOLIN ASSETS zur Verfügung gestellt werden. VIOLIN ASSETS fördert junge Talente der Klassik, indem sie ihnen wertvolle Instrumente vermittelt, die dann von Mäzenen zur Verfügung gestellt werden. SATELLITE OFFICE CEO Anita Gödiker ist Förderin der Idee, auf diese Weise junge Talente weiter zu entwickeln.



SATELLITE OFFICE Zürcherhof: Nachhaltig saniert und ganzheitlich ausgebaut



SATELLITE OFFICE legt besonderen Wert auf sein nachhaltiges Konzept. Das geschichtsträchtige Gebäude des Zürcherhof wurde deshalb gemeinsam mit der Eigentümerin PSP Swiss Property nicht nur außen nachhaltig saniert, sondern auch innen nach dem mit preisgekrönten Designkonzept pureSilent® auf fortschrittlichstem Niveau eingerichtet.



Auf 1400 qm finden sich 28 hochwertige Büroräume, 85 Arbeitsplätze, eine Kaminlounge, zwei Meetingräume, Digital Rooms, Silent Cubes und Phonebooths für die absolute Diskretion – denn die wird gerade in der Schweiz großgeschrieben.



Nicht zuletzt lädt die große Dachterrasse mit Blick auf den Zürichsee zur kreativen Pause ein.



Die verwendeten Materialien sind biologisch abbaubar und optisch und haptisch angenehm. Zudem entlastet das ergonomische, individuell einstellbare Mobiliar unter dem Label pureWorks den Rücken und die Beleuchtung unterstützt den Biorhythmus, um ein effektives und gesundes Arbeiten zu fördern.



Dazu Anita Gödiker, CEO und Gründerin von SATELLITE OFFICE:



„Während wir im Ausbau sehr auf Nachhaltigkeit achten, gehen wir in der Einrichtung noch einen Schritt weiter: Im Mittelpunkt steht die pureSilent® Philosophie – ein ganzheitliches, nachhaltiges Raumkonzept, das sich auf die fünf Sinne des Menschen konzentriert und über optimale Arbeitsbedingungen nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Konzentration und letztendlich die Produktivität steigert.“



Erfolgreiches Konzept: Hohe Nachfrage nach flexible Workspaces in der Schweiz und Deutschland



Büros in Toplagen sind kaum noch bezahlbar. Workspace zu teilen und für einen flexiblen Zeitraum ein Büro zu mieten, während Service und Ausstattung auf höchstem Niveau bereitstehen, wird für viele Unternehmen immer attraktiver. Die Kunden bleiben flexibel, vermeiden Langzeitverträge - und binden nicht ihr Kapital.

