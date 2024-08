Ein Fest unter Freunden

Dolce Vita an der Königsallee – Satellite Office Gründerin Anita Gödiker hatte geladen, und das sollte sich lohnen. So viele Menschen hatte die Girardetpassage noch nie gesehen. War es das südländische Wetter, war es das außergewöhnliche Streicherensemble der „Satellite Artists“, war es das besonders gute Catering – es passte alles an diesem wunderbaren Abend.



Gemeinsam mit den Mitgastgebern aus der Girardetpassage



Gabriela Uphaus (GIBRIEL, THE FINE ART OF JEWELLERY)

Philippo Okan (PIO O´KAN)

Veit Anlauf (LUNETTES et VISION)

Daniel Glaser (CIRCLE CODE CLUB)

Carolin Hofer (CAROLIN HOFER HAIRDESIGN)

und Simon Wenz (AKRIS)



wurden Zeichen gesetzt. Genauer: „Unüberhörbare Zeichen in unerhörten Zeiten“. Ein Abend zum Brückenbauen, Kontakte pflegen oder einfach das Dolce Vita genießen, das Satellite Office Director Mariagiovanna Verdastro und ihr Team an diesem lauen Sommerabend meisterhaft präsentierten.



Und nicht nur für die für die Performance der vier hochtalentierten Musiker Johanna Röhrig, Giulia Sardi, Daniel Arias und Alexander Dimitrov hieß es: ZUGABE!

