Drei Tage lang stand die Hauptstadt im Zeichen der starken Frauen: Der VdU (Verband deutscher Unternehmen) feierte sein 70-jähriges Bestehen. Eröffnungsrede vom Bundeskanzler im AXICA am Pariser Platz, dann die Abend-Gala im TIPI AM KANZLERAMZ samt Verleihung des she succeeds awards. An den Folgetagen zahlreiche Tages- und Abendveranstaltungen. SATELLITE OFFICE CEO Anita Gödiker war als langjähriges Mitglied mitten drin!



Der VdU-Landesverband Berlin–Brandenburg unter Leitung der Vorsitzenden Salka Schwarz hatte das dreitägige Treffen organisiert. Und wie! Da trafen sich 1500 starke Frauen, um ihr Netzwerk zu erweitern und zu stärken, Frauen in Führungspositionen zu unterstützen und nicht zuletzt dafür zu werben, sich gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Frauenpower at its Best!



Highlight der Gala war der she succeeds award: Der VdU zeichnet mit dem she succeeds award seit 2018 erfolgreiche Nachfolgerinnen in bestehenden Unternehmen aus und würdigt mit der Kategorie „Wegbereiterin des Jahres“ seit 2021 ehemalige Inhaberinnen, die in besonderem Maße dazu beigetragen haben, Frauen den Weg als Unternehmerinnen in der Nachfolge zu ebnen. Der she succeeds award ist der erste und einzige Preis in Deutschland, der erfolgreiche Unternehmensnachfolgen und -übergaben durch Frauen herausstellt und damit Unternehmertum auch in der weiblichen Nachfolge als eine interessante Karriereoption neben der Neugründung aufzeigt.



Interessante Begegnungen am Rande: Schwedens Botschafterin Veronika Wand-Danielsson - ganz in H&M gewandet, deren Markenbotschafterin sie am Abend zusätzlich war. Klar: H&M als weltweit größter Schweden-Export hat mit der kürzlich mit 102 Jahren (dennoch viel zu früh) verstorbenen Stil-Ikone Iris Apfel eine Kollektion entworfen. Sensationell! Starke Frauen feiern eine starke Frau! Die Fotos schoss übrigens Liechtensteins Ambassadora Isabel Frommelt-Gottschald…



In der PAN-AM Lounge am Mittwochabend hielt First Lady Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, eine beeindruckende Rede auf die Frauen und deren im Grundgesetz manifestierten Rechte, hauptsächlich aber um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schon wieder ein inspirierender Abend voller Begegnungen, die der Anfang wunderbarer Freundschaften werden können.



Die Champagner-Bar im KaDeWe rief am Donnerstag zum finalen Stelldichein. Unter dem Motto VdU-BUBBLES – sponsored by SATELLITE OFFICE - wurde das Finale eingeläutet. Dieser wundervolle Abend sollte das Ende sein von Tagen voller toller Begegnungen und Gespräche, Networking von Unternehmerinnen, Erfahrungsaustausch und gegenseitigem Respekt unter Frauen in Führungspositionen.



Der VdU hat nicht zuletzt in diesen Tagen viel dafür getan, das Selbstverständnis und letztendlich die Einzigartigkeit weiblicher Führung in Industrie und Wirtschaft erfahrbar zu machen und zu beleuchten. Vielen Dank Salka Schwarz für die aufwendige Organisation und den Spirit, die Sie dieser großartigen Veranstaltung geschenkt haben. Vielen Dank aber auch allen Unternehmerinnen, die nicht aufhören, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen, abseits von Quotendiskussionen „ihre Frau stehen“ und so zur Stärkung unserer Wirtschaft beitragen.



Vielen Dank für drei erfolgreiche Tage FRAUENPOWER!

