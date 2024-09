„Baustellenparty in der Villa Sander – pre Opening“ am 19.09.2024, 18:00 Uhr, Mainzer Landstraße 10, 60325 Frankfurt

42 Büros (12-34 qm),

Co-Working-Areas,

3 Conference Rooms (4-24 pax)

Kaminlounges

Think Tanks

Tagesbüros

Digital Rooms

Telephone Booths

Cafes

umfassende Möglichkeiten von Virtual Office&Membership

19.09.2024, 18:00 Uhr (Pressegespräch: 17:00 Uhr)Mainzer Landstraße 10, Frankfurt am MainSATELLITE OFFICE und Gründerin und CEO Anita Gödiker laden herzlich ein zumDieses Fest ist mehr als nur eine Zusammenkunft – es ist ein starkes Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung und ein Appell, in herausfordernden Zeiten gemeinsam Brücken zu bauen und kulturelle Werte zu stärken. Gerade in Frankfurt. Mit einer Kombination von Kunst, Kultur und einem inspirierenden Austausch möchte SATELLITE OFFICE einen Beitrag zu einer besseren und inklusiveren Gesellschaft leisten. Motto:Und dies an einem Ort, dessen beeindruckende Architektur und Charisma seit mehr als einem Jahrhundert seine Besucher begeistert.Die mondäne „Villa Sander“, ein Prachtbau, den der Architekt Friedrich H. L. Sander zur Hälfte des 19ten Jahrhunderts erschuf, steht denkmalgeschützt im Schatten der-Türme in der Mainzer Landstraße 10 in Frankfurts Business Zentrum. Hier wurde sie durch die Jahrhunderte als Bank-Haus genutzt - zuletzt als Gästehaus derDas Verhältnis von SATELLITE OFFICE Gründerin Anita Gödiker zum Vermieter Dr. Thomas Bscher ist geprägt von fast zwei Jahrzehnten Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Begonnen am Berliner Kurfürstendamm 190/192, später mit Erweiterung auf das Haus Cumberland, das aktuell für die wachsende SATELLITE OFFICE Holding GmbH erneut erweitert wird. Satellite Office ist mit 3.300 qm der Anchor-Mieter.Die Freude, der Villa Sander nun in Frankfurt neues Leben einzuhauchen, ist auf beiden Seiten groß:. „Das kann Satellite Office am besten. Frau Gödiker hat einfach das Talent, sorgfältig und bis ins Detail überdacht, mit Immobilienjuwelen umzugehen. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis im Januar 2025“ (Dr. Thomas Bscher, Eigentümer)Neben der etablierten Adresse des ersten Standorts am Opernplatz 14 in Frankfurt entsteht mit derein zweiter, exklusiver Standort. Einen Financial Hub mitten im Bankenviertel der Mainmetropole aufzubauen, zahlt weiter ein auf die Philosophie, den Kunden die bestmögliche Adresse in der bestmöglichen Lage zu bieten, an denen sie ihre Visionen Wirklichkeit werden lassen. Neben dem Standort am Ballindamm in Hamburg im Hause derwird dies der zweite Financial Hub, einem flexibel Workspace auf High-End-Niveau für die Finanzindustrie, von SATELLITE OFFICE.Die Villa Sander wird als exklusivstes Business Center neu erstrahlen. Ein Ort, wie geschaffen für das Executive Board eines Unternehmens. Denn längst ist die flexible Arbeitsform auch im Top-Management angekommen - besonders bei Banken und in der Finanzindustrie.Die eigene Flächennutzung zu reduzieren und klug mit Homeoffice sowie den sogenannten 3rd Places zu kombinieren, ergibt eine zeitgemäße Strategie für flexibles Arbeiten.Auf ca. 2000 Quadratmetern auf fünf Etagen entstehen am Standort „Villa Sander“Mit viel Liebe zum Detail und hoher Professionalität wird dem geschichtsträchtigen Haus neues Leben gegeben. Dabei setzen sich die fantastischen Geschichten, die das Haus erzählt, in puristischem Design für feines Arbeiten fort. Ein nachhaltiger Umgang mit wertvollen Ressourcen leistet darüber hinaus einen großen Beitrag zum Umweltschutz.Satellite Office setzt sich seit jeher für Corporate Social Responsibility (CSR) ein und macht dies zu einem zentralen Bestandteil seiner Unternehmensphilosophie. Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung junger Künstler, die mit ihrem Talent und ihrer Kreativität zur Bereicherung unserer Gesellschaft beitragen. Durch die Unterstützung der neu gegründeten „Instrumentum Foundation“ hilft SATELLITE OFFICE jungen Musikern der klassischen Musik, ihre Fähigkeiten weiter auszubauen. Die Stiftung stellt ausgewählten Künstlern Meister-Instrumente zur Verfügung, um ihnen optimale Bedingungen für ihre künstlerische Entwicklung zu bieten.Diese Unterstützung ist nicht nur ein Beispiel für verantwortungsvolles Handeln, sondern auch ein Beweis dafür, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen können. SATELLITE OFFICE zeigt auf, wie Unternehmen aktiv zur Gestaltung einer besseren Zukunft beitragen können, indem sie soziale und kulturelle Verantwortung übernehmen.Als besonderes Highlight der „Baustellenparty – ein Fest unter Freunden“ treten die „Satellite Artists“ auf – vier hoch talentierte junge Musiker: Johanna Röhrig (Violine), Giulia Sardi (Violine), Daniel Arias (Cello) und Alexander Dimitrov (Cello) werden die Gäste mit ihren musikalischen Darbietungen verzaubern und die Bedeutung der kulturellen Förderung eindrucksvoll unter Beweis stellen.Die Förderung junger Talente ist eine Investition in die Zukunft. Sie sichert den Erhalt kulturellen Erbes und inspiriert zukünftige Generationen, eigene kreative Wege zu gehen. Musik, als universale Kunstform, fördert nicht nur Kreativität und Disziplin, sondern auch soziale Kompetenzen, die für ein harmonisches Zusammenleben in unserer Gesellschaft unerlässlich sind. Zudem stärkt die Unterstützung lokaler Künstler das Gemeinschaftsgefühl und trägt zur Identität einer Region bei. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Gräben tiefer zu werden scheinen, ist es wichtiger denn je, gemeinsam Zeichen für Zusammenhalt und kulturelle Vielfalt zu setzen.Die Organisatoren des „Fests unter Freunden“ sind überzeugt, dass Kunst und Kultur eine essentielle Rolle dabei spielen, Brücken zu bauen und einen Beitrag zu einem besseren gesellschaftlichen Miteinander zu leisten. „Wir können zwar die Welt nicht retten – aber wir können ein Umfeld schaffen, indem es gelingen kann...“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach bei seiner Abschlussrede der Olympischen Spiele 2024 in Paris.