iMarketing News aus dem Bayrisch Schwäbischen-Allgäu: Dezember 2017 beginnt die prestigeträchtigste Skisprungserie der Welt traditionell in Oberstdorf

Der beliebte Winterurlaubsort Oberstdorf im Allgäu wird am 29. und 30. Dezember erneut zum Mekka der Skisprungfans. Bis zu 40.000 Zuschauer werden in die WM-Skisprung-Arena am Schattenberg pilgern, um live mit dabei zu können, wenn sich die besten Skispringer der Welt mit Highspeed in die Tiefe stürzen.Beim traditionellen Auftaktspringen der 66. Vierschanzentournee geht es für die Topathleten aus über 20 Nationen um eine gute Ausgangsposition für die Gesamtwertung für die Tournee.Severin Freund, Richard Freitag, Andreas Wellinger und Co. nutzen die Vierschanzentournee auch als Vorbereitung auf die am 09. Februar beginnenden Olympischen Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang.Hier soll nämlich das Mannschaftsgold von Sotschi 2014 verteidigt werden! Neben den Polen und Norwegern gelten hier sicher auch wieder die Österreicher als härteste Konkurrenten.Ein Blick in die Statistik macht die Dominanz der österreichischen Skispringer bei der Vierschanzentournee deutlich: Kraft, Schlierenzauer & Co. stellten in den vergangenen 10 Jahren nicht nur 7x den Gesamtsieger der Tournee, sondern die Springer aus der Alpenrepublik holten in diesem Zeitraum auch 22 von insgesamt 40 möglichen Tagessiegen.Für den Wettkampf am 30. Dezember sind bereits alle verfügbaren Tickets vergriffen.„Über 40.000 Zuschauer live vor Ort, das hatten wir noch nie. Das wird ein Hammer-Auftakt“, freut sich Skiclub-Präsident Dr. Peter Kruijer und richtet ein großes Dankeschön an die deutschen Vorzeigeadler Richard Freitag und Andreas Wellinger, die derzeit im Skisprung-Weltcup führen.Skisport- und Veranstaltungs GmbHAm Faltenbach 27, 87561 Oberstdorf, Telefon +49 (0)8322/8090-300, Fax+49 (0) 8322/8090-301E-Mail: bestellung@arena-ticket-allgaeu.de, www.arena-ticket-allgaeu.de Tickethotline: +49 (0) 8322 / 8090-350