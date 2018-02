iMarketing News aus dem Bayrisch Schwäbisch Alpenländle - Internet World EXPO 2018 – Die E-Commerce Messe

Namhafte Aussteller stellen ihre Produkte und Dienstleistungen vor, zu den Schwerpunkten der Messe zählen E-Commerce, Multichannel, Online Marketing, Logistik, Software, E-Payment, Usability und Social Media.Wie es im Handel - online wie stationär - in Zukunft weitergeht, zeigen die Aussteller der Internet World EXPO auf ihren 400 Ständen. Gleichzeitig präsentiert die Internet World EXPO auf vier Sonderflächen ganz spezielle Trendthemen, etwa auf dem FutureSpace, dem POS Connect, der eLogistics World und der Konferenz für Content Marketing CMCX.Ergänzt wird das Messeangebot durch ein attraktives Rahmenprogramm: über 250 Fachvorträge in der TrendArena und auf vier weiteren Bühnen, Diskussions-Foren, Networking-Areas, Preisverleihungen u.v.m., die seit 2017 als neue Messeleiterin tätig ist. „Bei uns stehen 2018 die Innovatoren nicht nur auf der Bühne, sondern auch am Stand. Der Austausch in direkten Gesprächen während der Messe und darüber hinaus bekommt so seine ganz eigene Qualität.Die Internet World ist Europas führende E-Commerce Messe und wird zum 22. Mal veranstaltet. In diesem Jahr präsentieren sich nationale wie internationale Austeller und Sponsoren in zwei Messehallen auf 22.000 Quadratmetern. Der Besuch der Messe ist kostenlos – Sondertickets für exklusive Veranstaltungen werden zu Frühbuchertarifen auf der Homepage angeboten.Weiter Informationen sowie das Programm finden Sie unter: