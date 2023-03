Trotz Krise im Online-Modehandel steigert SANVT seinen Umsatz und investiert in Wachstum

Mit dem Ziel ein T-Shirt zu designen, das hochwertige Qualität, einen perfekten Schnitt und nicht zuletzt nachhaltige Produktion und fairer Preis vereint, wurde das Label SANVT gegründet. Im April 2019, nach einer 18-monatigen Entwicklungsphase, wurde „Das Perfekte T-Shirt“ gelauncht und leitete den Erfolg des Münchner Unternehmens ein. Mittlerweile wurde das beliebte Basic-Teil über 20.000-mal verkauft und das Sortiment umfassend erweitert. Neben T-Shirts in unterschiedlichen Ausführungen sind auch weitere Essentials wie Oxford Hemden, Hoodies, Sweatpants, Knitwear sowie Chino-Hosen und Shorts erhältlich.Seit der Gründung ist SANVT auf Wachstumskurs – auch nach dem Corona-Effekt und trotz der aktuellen Krise im Online-Modehandel. So meldet das Unternehmen für 2022 eine Umsatzsteigerung von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr und kündigt weitere Expansionspläne an.„Die Kundenzufriedenheit was Material und Qualität betrifft sowie der überproportionale Zuwachs an Stammkunden bestärkt uns, weiter in Wachstum zu investieren“, sagt Benjamin Heyd, Mitgründer und Head of Marketing bei SANVT. „Wir vergrößern unser Team, arbeiten an Wholesale- und Retailplänen sowie der Erschließung weiterer Märkte. Außerdem haben wir für 2023 einige spannende Kollektionserweiterungen in der Pipeline. Besonderer Fokus liegt hier nach wir vor auf neue “Must-Haves” für Männer, die extrem ressourcenschonend in Portugal hergestellt werden.“ Im Vergleich zu den großen Online-Händlern setzt SANVT mit diesen Prognosen ein positives Zeichen in der Modebranche.Dass sich das Modelabel in so kurzer Zeit im Segment von Premium-Basics einen Namen gemacht hat, kommt nicht von ungefähr. „Kunden hatten bis dato im gesamten Essential- Segment nur die Wahl zwischen qualitativ minderwertiger Massenware oder teuren Luxusprodukten. Wir haben diese Lücke erkannt und bieten eine Basic-Kollektion an, die den aktuellen Kundenbedürfnissen entspricht: perfekt sitzende, hochwertige und nachhaltige Produkte zu fairen Preisen“, sagt Benjamin Heyd.Ein Erfolgsindikator ist das eigens entwickelte Größensystem: Inspiriert von Jeansgrößen bietet SANVT ein revolutionäres System, bei dem die Weiten und Längen als unabhängige Abmessungen betrachtet werden. Während der Entwicklungsphase erfasste SANVT tausende Körperscans und untersuchte Millionen von Datenpunkten, die mittels 3D-Software in optimierte Schnittformen umgewandelt wurden. Das Ergebnis: Alle SANVT Produkte sind in zahlreichen, unterschiedlichen Größenkombinationen erhältlich – beim Perfekten T-Shirt sind es 21.Um den hohen Ansprüchen nach Langlebigkeit der Produkte gerecht zu werden, hat SANVT in langen Sourcing-Prozessen mit portugiesischen Produktionspartnern Stoffe entwickelt, die nun exklusiv für das Label produziert werden. Dabei verwendet das Unternehmen keine voll synthetischen Fasern und versucht die Nutzung von Mischgarnen zu minimieren.Neben der Entwicklung des eigenen Größensystems, und dem damit verbundenen Ziel auch Retouren zu vermeiden, hat das Unternehmen eine eigene Studie zur Bemessung der CO2-Bilanz jedes einzelnen Produkts durchgeführt – und kommuniziert diese transparent. So hat zum Beispiel das Perfekte T-Shirt insgesamt 3,4 Kilogramm CO2-Emissionen verursacht.„Wir sehen nach wie vor großes Potential im Bereich der nachhaltigen Mode. Die Branche ist in einem großen Umbruch, insbesondere das Thema Transparenz als starkes Signal gegen Greenwashing wird immer relevanter“, sagt Benjamin Heyd. „Wir können CO2-Emissionen nicht vermeiden, aber wir können offen damit umgehen und sie an anderer Stelle ausgleichen. Für uns war daher von Beginn an klar, nur klimaneutrale Produkte anzubieten und wir möchten dazu anregen, dass dies auch für andere Unternehmen zu einer Selbstverständlichkeit wird.“SANVT gleicht alle produktionsbedingten CO2-Emissionen durch Investitionen in lokale sowie internationale Aufforstungsprojekte aus, die Verpackungen sind zu 100 Prozent plastikfrei und auch die Etiketten bestehen aus 100% Baumwolle und nicht aus PolyesterDass Nachhaltigkeit und Premium-Qualität nicht gleich kostspielig sein müssen, zeigt sich in der Preispolitik des Unternehmens. Dank eines direkteren Geschäftsmodells, effizienten Strukturen und rein digitalen Verkaufs, kann SANVT qualitativ hochwertige Basics zu fairen Preisen anbieten: Das Perfekte T-Shirt kostet 38,- Euro.Weitere Informationen sowie Bildmaterial zu SANVT stehen HIER zum Download bereit. Bei Fragen oder Interview-Wünschen stehen wir jederzeit zur Verfügung.