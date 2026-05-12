Warum Gesundheit eine Frage der Möglichkeiten ist

Prävention gilt als Schlüssel für Gesundheit und Lebensqualität, doch im Alltag ist sie für viele Menschen schwer erreichbar. Anlässlich des Weltgesundheitstags wird deutlich, dass vor allem Zeit, finanzielle Ressourcen und der Zugang zu Angeboten darüber entscheiden, wer sich tatsächlich versorgen kann. Vor dem Hintergrund der aktuellen Reformdebatte im Gesundheitswesen gewinnt diese Frage zusätzlich an Brisanz.



Wer im Schichtdienst arbeitet, Angehörige pflegt oder in einem dauerhaft belastenden Arbeitsumfeld tätig ist, hat oft weder die Zeit noch die strukturellen Möglichkeiten, sich konsequent um die eigene Gesundheit zu kümmern. Prävention scheitert dann nicht am guten Willen, sondern an Lebensrealitäten. Gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, Vorsorge oder auch ausreichend Erholung lassen sich nicht für alle Menschen gleichermaßen in den Alltag integrieren.



Hinzu kommt: Prävention setzt häufig Orientierung im Gesundheitssystem voraus. Wer nicht weiß, welche Angebote es gibt, wie Zugänge funktionieren oder wo Unterstützung beginnt, nutzt präventive Leistungen oft gar nicht erst. Gerade für Menschen mit hohem Alltagsdruck werden fehlende Transparenz, bürokratische Hürden und lange Wege schnell zu zusätzlichen Barrieren. Das steht in einem deutlichen Widerspruch zu dem politischen Anspruch, Prävention zu stärken und Gesundheitskosten langfristig zu senken.



Prävention alltagstauglich machen



Umso relevanter wird der Blick auf die aktuelle Reformdebatte im Gesundheitswesen, in der verstärkt über Einsparpotenziale und Priorisierungen im Leistungskatalog diskutiert wird. „Die aktuelle Debatte zeigt, dass Prävention oft noch zu wenig konsequent aus der Perspektive der Menschen gedacht wird“, sagt Isabel Feys, Geschäftsführerin bei joviva. „Wenn wir Prävention nicht stärker in den Alltag integrieren und zugänglich machen, besteht die Gefahr, dass sich gesundheitliche Chancen weiter ungleich verteilen und damit vor allem diejenigen profitieren, die über Zeit, Ressourcen und Orientierung verfügen.“



Für joviva liegt ein Teil der Lösung darin, Gesundheitsversorgung einfach zugänglich zu machen. Die digitale Plattform bündelt Informationen, schafft Orientierung und schafft neue Wege der Versorgung, etwa durch fundierte Ratgeberartikel, digitale Terminbuchung und den Zugang zu passenden Hilfsmitteln durch einen Onlineshop. So sollen Menschen früher ins Handeln kommen, statt sich erst dann mit Versorgung zu beschäftigen, wenn Beschwerden bereits dauerhaft geworden sind.



Gerade bei chronischen Erkrankungen oder körperlichen Einschränkungen können Hilfsmittel dazu beitragen, Mobilität zu erhalten, Belastungen zu reduzieren und den Alltag zu erleichtern. Sie sind damit nicht nur Teil einer bestehenden Versorgung, sondern oft auch ein praktischer Hebel, um gesundheitliche Verschlechterungen abzufedern und Teilhabe zu sichern. Diese Verbindung aus Orientierung, Zugang und konkreter Unterstützung versteht joviva als Beitrag dazu, Prävention nicht nur theoretisch zu fordern, sondern praktisch zugänglicher zu machen.



Versorgung neu denken



Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, welche Leistungen das System künftig noch finanzieren kann. Sie lautet auch, wie Gesundheitsvorsorge so organisiert werden kann, dass sie Menschen in ihrem tatsächlichen Alltag erreicht. Prävention braucht Zeit, Wissen und Zugang. Doch genau daran fehlt es vielen.



Zum Weltgesundheitstag plädiert joviva deshalb dafür, Prävention breiter zu denken: nicht als individuelles Ideal, sondern als Aufgabe eines Gesundheitssystems, das Menschen frühzeitig unterstützt, Barrieren abbaut und Orientierung schafft. Nur dann wird aus Prävention mehr als ein gut gemeintes Versprechen.

(lifePR) (