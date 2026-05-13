Unsichtbares Risiko im Homeoffice wächst
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
Rückenschmerzen sind für rund 5,4 Prozent aller Fehltage verantwortlich. Der Grund: Arbeitsplätze werden flexibler, aber nicht jeder Ort ist auch automatisch dafür geeignet. Besonders im Homeoffice wird der Küchentisch oder das Sofa zum präferierten Arbeitsplatz – mit spürbaren Folgen: 39 Prozent der deutschen Arbeitnehmer gaben an, beruflich bedingt unter wiederkehrenden körperlichen Beschwerden zu leiden. Dabei klagte die Mehrheit mit rund 23 Prozent über starke Rückenschmerzen.
Alles eine Frage der Haltung?
Langes Sitzen, falsche Haltung oder ein unpassender Arbeitsplatz führen dazu, dass aus anfänglichen Verspannungen zunehmend ernsthafte Beschwerden entstehen: „Viele unterschätzen, wie stark sich eine falsche Sitzhaltung langfristig auswirkt“, sagt Isabel Feys, Geschäftsführerin bei joviva. „Gerade im Homeoffice fehlen oft die richtigen Voraussetzungen, um den Rücken dauerhaft zu entlasten.“ Aus zunächst harmlosen Beschwerden werden so immer häufiger chronische Schmerzen. Dauerhafte Fehlbelastungen können insbesondere die Wirbelsäule stark beanspruchen und die Lebensqualität im Arbeitsalltag einschränken. „Unser Körper ist nicht dafür gemacht, lange in starren Positionen zu verharren“, so Feys.
Gezielte Unterstützung
Mit der zunehmenden Verlagerung an flexiblere und dynamischere Arbeitsplätze wächst auch der Bedarf an präventiven Maßnahmen und gezielter Unterstützung. Besonders bei bereits bestehenden oder chronischen Rückenschmerzen bietet der Einsatz von medizinischen Hilfsmitteln Unterstützung. Genau hier setzt joviva an: Mit direkt verfügbaren Produkten von Premiumpartnern wie Thuasne lässt sich auch das Arbeiten im Homeoffice ergonomischer gestalten. So hilft die individuell anpassbare Lendenwirbelsäulen-Orthese dabei, die Haltung gezielt zu verbessern, den Rücken zu entlasten und die Schmerzen zu lindern – besonders an langen Arbeitstagen in den eigenen vier Wänden. Auch bei anhaltenden Schmerzen bietet joviva Unterstützung: Einfach online informieren, Termin über den Sanitätshausfinder im qualifizierten Sanitätshaus vereinbaren und vor Ort persönlich beraten lassen. Denn Arbeitsschutz darf nicht im Büro enden, sondern muss auch im Homeoffice konsequent mitgedacht werden.
Hier geht’s direkt zum Shop: https://www.joviva.de/shop/produkt/thuasne-thuasne-lws-orthese-lombastab-vario-rueckenstuetze-bei-chronischen-rueckenschmerzen-pelotte-zugsystem-blau
Über joviva
joviva ist die digitale Plattform für moderne Hilfsmittelversorgung in Deutschland. Als Tochterunternehmen der Sanitätshaus Aktuell AG und Marke der Sani Future GmbH & Co. KG bringt joviva knapp 750 Sanitätshäuser auf einer gemeinsamen Website zusammen und digitalisiert die Gesundheitsversorgung von morgen. Die Plattform verbindet bewährtes Fachwissen mit intelligenten digitalen Lösungen: Ein smarter Sanitätshausfinder, ein umfassender Online-Shop für Hilfsmittel, digitale Terminbuchung und fundierte Gesundheitsratgeber schaffen eine nahtlose Versorgungserfahrung. joviva macht Hilfsmittelversorgung zugänglicher, effizienter und zukunftssicher – für eine Gesundheitsversorgung, die mit den Bedürfnissen der Menschen wächst.