Brustgesundheit: joviva setzt ganzjährig auf Wissen und Aufklärung
Brustkrebsmonat Oktober
Brustkrebs verändert das Leben und wirft viele Fragen auf: Welche Symptome sollte ich ernst nehmen? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Wie geht es nach einer Operation weiter? Und wo finde ich Unterstützung im Alltag? Gerade bei einer Erkrankung wie Brustkrebs sind verständliche und verlässliche Informationen wichtig, um Unsicherheiten abzubauen und Orientierung zu geben. Dabei geht es nicht nur um medizinische Fragen, sondern auch um persönliche Erfahrungen und die Herausforderungen im Alltag.
Wissen vermitteln, Orientierung geben
Mit seiner umfangreichen Breast-Care-Ratgeberwelt bietet joviva Informationen zu zahlreichen Aspekten der Brustgesundheit. Die fachlich geprüften Artikel beschäftigen sich unter anderem mit möglichen Symptomen, Risikofaktoren, Früherkennung, Behandlung und Nachsorge. Auch die Zeit nach einer Brustoperation wird thematisiert – von der Auswahl geeigneter Hilfsmittel bis hin zu praktischen Fragen rund um die Versorgung im Alltag.
Neben fachlichen Informationen gibt joviva aber auch persönlichen Erfahrungen Raum. Im Blog berichten Betroffene offen über ihr Leben mit Brustkrebs. So teilt beispielsweise Tanja ihre Geschichte: Bei ihr wurde Brustkrebs im Alter von 48 Jahren im Rahmen einer Mammografie entdeckt, obwohl sie selbst keinerlei Veränderungen bemerkt hatte. In ihrem Erfahrungsbericht schildert sie, wie die Diagnose, die anschließende Behandlung und die Veränderungen ihres Körpers ihr Leben geprägt haben.
„Eine Brustkrebsdiagnose stellt das Leben auf den Kopf. Umso wichtiger ist es, dass Betroffene nicht nur verlässliche Informationen finden, sondern auch wissen, welche Möglichkeiten sie haben und wo sie Unterstützung bekommen. Genau hier setzen wir mit joviva an: Wir verbinden Gesundheitswissen mit konkreten Versorgungsangeboten und dem Zugang zu persönlicher Beratung in unseren angeschlossenen Sanitätshäusern“, erklärt Isabel Feys, CEO von joviva.
Gemeinsam mit Thuasne: 20 Prozent Rabatt im Brustkrebsmonat
Neben der Aufklärung steht bei joviva zudem die konkrete Hilfsmittelversorgung im Fokus. Gerade nach einer Brustkrebsoperation können spezielle Prothesen-BHs und Bademode dazu beitragen, den Alltag angenehmer zu gestalten. Anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober bietet joviva deshalb gemeinsam mit Premium-Partner Thuasne 20 Prozent Rabatt auf entsprechende Breast-Care-Produkte von Thuasne im Online-Shop.
Welche Hilfsmittel für Betroffene infrage kommen, hängt von ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen ab. „Gute Versorgung muss deshalb die medizinischen Anforderungen ebenso berücksichtigen wie den Alltag und die Wünsche der Betroffenen. Entscheidend ist, dass Frauen ihre Möglichkeiten kennen und selbstbestimmt entscheiden können, was zu ihnen passt“, betont Virgilio Paladini, Sales Director Germany & Austria bei Thuasne.
Über joviva können sich Interessierte über verschiedene Versorgungsmöglichkeiten informieren, Produkte direkt im Online-Shop bestellen oder ein angeschlossenes Sanitätshaus in ihrer Nähe finden, um sich dort persönlich beraten zu lassen.
Weitere Informationen rund um Brustgesundheit, Behandlung und Versorgung finden Interessierte unter www.joviva.de/ratgeber/breast-care.