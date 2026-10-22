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Brustgesundheit: joviva setzt ganzjährig auf Wissen und Aufklärung

Brustkrebsmonat Oktober

(lifePR) (Köln, )
Rund 75.000 Frauen erkranken in Deutschland jedes Jahr neu an Brustkrebs. Umso wichtiger sind kontinuierliche Aufklärung und Unterstützung. Die digitale Gesundheitsplattform joviva bietet deshalb fachlich geprüfte Ratgeberartikel, persönliche Erfahrungsberichte und Informationen zu passenden Hilfsmitteln. Über den Sanitätshausfinder können Betroffene zudem ein angeschlossenes Sanitätshaus in ihrer Nähe finden und sich dort persönlich beraten lassen. Anlässlich des Brustkrebsmonats bietet joviva gemeinsam mit Premium-Partner Thuasne außerdem 20 Prozent Rabatt auf Prothesen-BHs und Bademode im Online-Shop.

Brustkrebs verändert das Leben und wirft viele Fragen auf: Welche Symptome sollte ich ernst nehmen? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Wie geht es nach einer Operation weiter? Und wo finde ich Unterstützung im Alltag? Gerade bei einer Erkrankung wie Brustkrebs sind verständliche und verlässliche Informationen wichtig, um Unsicherheiten abzubauen und Orientierung zu geben. Dabei geht es nicht nur um medizinische Fragen, sondern auch um persönliche Erfahrungen und die Herausforderungen im Alltag.

Wissen vermitteln, Orientierung geben

Mit seiner umfangreichen Breast-Care-Ratgeberwelt bietet joviva Informationen zu zahlreichen Aspekten der Brustgesundheit. Die fachlich geprüften Artikel beschäftigen sich unter anderem mit möglichen Symptomen, Risikofaktoren, Früherkennung, Behandlung und Nachsorge. Auch die Zeit nach einer Brustoperation wird thematisiert – von der Auswahl geeigneter Hilfsmittel bis hin zu praktischen Fragen rund um die Versorgung im Alltag.

Neben fachlichen Informationen gibt joviva aber auch persönlichen Erfahrungen Raum. Im Blog berichten Betroffene offen über ihr Leben mit Brustkrebs. So teilt beispielsweise Tanja ihre Geschichte: Bei ihr wurde Brustkrebs im Alter von 48 Jahren im Rahmen einer Mammografie entdeckt, obwohl sie selbst keinerlei Veränderungen bemerkt hatte. In ihrem Erfahrungsbericht schildert sie, wie die Diagnose, die anschließende Behandlung und die Veränderungen ihres Körpers ihr Leben geprägt haben.

„Eine Brustkrebsdiagnose stellt das Leben auf den Kopf. Umso wichtiger ist es, dass Betroffene nicht nur verlässliche Informationen finden, sondern auch wissen, welche Möglichkeiten sie haben und wo sie Unterstützung bekommen. Genau hier setzen wir mit joviva an: Wir verbinden Gesundheitswissen mit konkreten Versorgungsangeboten und dem Zugang zu persönlicher Beratung in unseren angeschlossenen Sanitätshäusern“, erklärt Isabel Feys, CEO von joviva.

Gemeinsam mit Thuasne: 20 Prozent Rabatt im Brustkrebsmonat

Neben der Aufklärung steht bei joviva zudem die konkrete Hilfsmittelversorgung im Fokus. Gerade nach einer Brustkrebsoperation können spezielle Prothesen-BHs und Bademode dazu beitragen, den Alltag angenehmer zu gestalten. Anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober bietet joviva deshalb gemeinsam mit Premium-Partner Thuasne 20 Prozent Rabatt auf entsprechende Breast-Care-Produkte von Thuasne im Online-Shop.

Welche Hilfsmittel für Betroffene infrage kommen, hängt von ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen ab. „Gute Versorgung muss deshalb die medizinischen Anforderungen ebenso berücksichtigen wie den Alltag und die Wünsche der Betroffenen. Entscheidend ist, dass Frauen ihre Möglichkeiten kennen und selbstbestimmt entscheiden können, was zu ihnen passt“, betont Virgilio Paladini, Sales Director Germany & Austria bei Thuasne.

Über joviva können sich Interessierte über verschiedene Versorgungsmöglichkeiten informieren, Produkte direkt im Online-Shop bestellen oder ein angeschlossenes Sanitätshaus in ihrer Nähe finden, um sich dort persönlich beraten zu lassen.

Weitere Informationen rund um Brustgesundheit, Behandlung und Versorgung finden Interessierte unter www.joviva.de/ratgeber/breast-care.

Website Promotion

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Sani Future GmbH & Co. KG

joviva ist die digitale Plattform für moderne Hilfsmittelversorgung in Deutschland. Als Tochterunternehmen der Sanitätshaus Aktuell AG und Marke der Sani Future GmbH & Co. KG bringt joviva knapp 750 Sanitätshäuser auf einer gemeinsamen Website zusammen und digitalisiert die Gesundheitsversorgung von morgen. Die Plattform verbindet bewährtes Fachwissen mit intelligenten digitalen Lösungen: Ein smarter Sanitätshausfinder, ein umfassender Online-Shop für Hilfsmittel, digitale Terminbuchung und fundierte Gesundheitsratgeber schaffen eine nahtlose Versorgungserfahrung. joviva macht Hilfsmittelversorgung zugänglicher, effizienter und zukunftssicher – für eine Gesundheitsversorgung, die mit den Bedürfnissen der Menschen wächst.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
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