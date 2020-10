Frostsichere Schlauchleitungen für die mobile Wasserversorgung

Der Schlauch bleibt auch bei einem nächtlichen Temperatursturz bestens geschützt

Durch die automatische Abschaltung spart der Anwender Energie

Mit beheizten Brauchwasserschläuchen und Trinkwasserschläuchen lässt sich auch bei frostigen Temperaturen eine Wasserversorgung sicherstellen. Der Schlauch-Spezialist Sani-Flex bietet Heizschläuche als praktikable Lösung für alle Betriebe, die sich kostspielige Erfahrungen mit durch Frost geplatzten Schläuchen ersparen wollen. Heizschläuche von Sani-Flex bewähren sich im Gartenbau ebenso wie in der Baubranche und auf Weihnachtsmärkten. Die beheizten Schläuche stellen auch für mobile Unterkünfte eine zuverlässige sanitäre Wasserversorgung her.Wasser ist ein Grundnahrungsmittel und dient uns der Körperhygiene. Aber auch in der Gastronomie und im Handwerk braucht man witterungsfeste und frostresistente Schläuche. In der Landwirtschaft und auf Messen ist man ebenfalls auf eine zuverlässige Wasserversorgung angewiesen. Ein Ausfall der Wasserversorgung in einer sanitären Infrastruktur kann die Gesundheit vieler Menschen gefährden, daher ist man auch in Großzelten auf eine durchgehende Wasserversorgung angewiesen. Wasser stellt in der chemischen Industrie die Basis für zahlreiche flüssige Lösungen dar – durch Frost verursachte Versorgungsunterbrechungen können hier hohe Kosten verursachen.Stationäre Wasserleitungen und unbeheizte Schläuche können bei Minusgraden einfrieren. Beheizte Trinkwasserschläuche von Sani-Flex lassen Wasser und Säfte sicher an den Zapfstellen ankommen. Mit dem Einsatz der zertifizierten Heizschläuchen beugen Sie dem Einfrieren von Schläuchen vor. Die beheizten Trinkwasserschläuche entsprechen der Trinkwasserzulassungsverordnung DVGW KTW-A KTW-A und W270 und gewährleisten neben einer verlässlichen Wasserversorgung die einwandfreie geschmackliche Qualität von Trinkwasser und anderen transportieren Flüssigkeiten. Selbstverständlich liefert Sani-Flex alle Trinkwasserschläuche inkl. Prüfzeugnisse und Trinkwasserzertifikate für die Kontrollbehörden aus.Wie schnell lassen sich Heizschläuche anschließen und in Betrieb nehmen? Dazu Mathias Märker, Geschäftsinhaber von Sani-Flex:Die Heizschläuche von Sani-Flex sind in den Nennweiten DN19 (3/4") und DN25 (1") erhältlich. Konfektioniert sind die beheizten Schläuche in Längen 5m bis 50m. Sollen längere Strecken mit einem beheizten Schlauch überbrückt werden, lassen sich zwei, oder mehrere beheizte Schläuche zusammenkoppeln. Zu beachten ist dabei, dass die Fließrichtung stimmt. Hierzu muss die Kupplung mit dem Heizbandeingang am Wasserzulauf liegen. Jeder der gekoppelten Heizschläuche ist mit einem Stromanschluss zu verbinden. Die elegantere Lösung für längere Schlauchverbindungen ist ein auf Ihre Zwecke und die benötigte Länge zugeschnittener beheizter Schlauch. Sani-Flex bietet beheizte Schläuche als Sonderanfertigung bis zu einer Länge von 89 m an. Bis zu dieser Länge ist aufgrund der elektrischen Leistung ein Einfrierschutz bis -25° C gewährleistet.Wollen Sie einen unbeheizten Schlauch oder eine Rohrleitung mit einer Heizeinheit nachrüsten? Auch das ist möglich mit separaten Sani-Flex Heizeinheiten. Die Heizelemente der Schlauchheizungen & Rohrbegleitheizungen machen Schläuche und Rohrleitungen frostsicher und damit fit für den Winter. Damit sich die Schlauchbeheizung automatisch ein- und ausschaltet, verweist Inhaber Mathias Märker auf die vorhandene Thermostat-Regelung:Die Experten von Sani-Flex beraten Sie gern zu Lösungen für beheizte Schlauchsysteme.Zum Ende des Corona Jahres verweist Mathias Märker gern auch auf die SONDERAKTION von Sani-Flex, gültig bis zum 21.12.2020: