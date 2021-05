Schonende Behandlung durch nichtinvasive Therapie

„Wer heilt, hat Recht“ sagt der Mediziner Prof. Dr. Münch in einem Interview. Er hat am eigenen Körper erfahren, was es heisst, eine Operation vermeiden zu können. Die Stimmbandlähmung, die den passionierten Sänger befallen hatte, war nur noch operativ behandelbar. „Mit entsprechendem Risiko...“, wie er sagte.



Als Mediziner war es für ihn besonders beeindruckend zu sehen, wie die neue nicht invasive Therapiemethode wirkte, die Alena Jöstl unter der Leitung von Prof Dr Rhyner entwickelt hatte. Nach erfogreicher Therapie staunte er nicht schlecht: „Als ob nie etwas gewesen wäre...“



Das Herzstück der Glarus Therapie ist das Wissen über die elektrische Steuerung der biochemischen Vorgänge im menschlichen Körper. Mit diesem Wissen können Krankheiten effizienter diagnostiziert, tiefgreifender analysiert und nachhaltiger geheilt werden. Dadurch ist es gelungen Krankheiten zu heilen, bei denen bisher keine Therapie greifen konnte.



Die Glarus Therapie



Mit der Betrachtung komplexer Regelkreisläufe im menschlichen Körper ist es möglich die Krankheitsentstehung als Schlüssel zur Behandlung von Krankheiten zu sehen. Auch bei Patienten, bei denen bereits alle schulmedizinischen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft wurden, stellten sich signifikante Verbesserungen ein. Alena Jöstl sagt dazu: „Unsere individuell zusammengestellten und massgeschneiderten Behandlungsabläufe basieren auf den neuesten Erkenntnissen aus der Forschung.“

