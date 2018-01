Neue Hoffung für chronisch erkrankte Patienten

Über Jahrzehnte hinweg haben Jöstl und Rhyner am Kantonsspital Glarus Erfolge in der Diagnose und Behandlung unverstandener Krankheiten verbucht. «Viele chronische Krankheiten sprechen sehr gut an» so Prof. Dr. Rhyner. «Wir beobachteten Resultate, für die die Schulmedizin keine Erklärung hat. Die nichtinvasive Behandlung schont den Körper und ermöglicht es, auch während der Behandlung einer geregelten Arbeit nachzugehen. Die Vorteile für die Patienten liegen klar auf der Hand.» sagt Rhyner, der an der Tagesklinik Glarus mit seiner schulmedizinischen Kompetenz überzeugt.„Endlich gesund“, das ist ein Befund, den sich viele chronisch Kranke wünschen. An der Tagesklinik Glarus wurde dies schon so manchem Patienten ermöglicht.«Ich wurde mit der niederschmetternden Diagnose Polyneuropathie konfrontiert. Die Schmerzen in den Beinen waren unerträglich. Die Diagnose lautet noch Jahre später: frei von Symptomen», sagt eine Patientin.Wie funktioniert das? Mit der Betrachtung komplexer Regelkreisläufe im menschlichen Körper ist es möglich die Krankheitsentstehung als Schlüssel zur Behandlung von Krankheiten zu sehen. Auch bei Patienten bei denen bereits alle schulmedizinischen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft wurden, stellten sich signifikante Verbesserungen ein. Alena Jöstl sagt dazu: „Unsere individuell zusammengestellten und massgeschneiderten Behandlungsabläufe basieren auf den neuesten Erkenntnissen aus der Forschung.“Die wissenschaftlich dokumentierten Tests, durchgeführt am Kantonsspital Glarus unter Aufsicht von Prof. Dr. Rhyner, dem damaligen Spitalleiter, bilden die medizinische Grundlage, auf welcher Alena Jöstl die Glarus Therapie entwickelte. Diese einzigartige Therapie bietet neue Chancen für die Genesung vieler Krankheiten.Beheimatet ist die Tagesklinik Glarus in der alten Spinnerei Oberurnen. Im schönen Glarnerland in der Schweiz haben chronisch Kranke die Möglichkeit endlich wieder etwas Hoffnung zu schöpfen.Die Tagesklinik Glarus ist spezialisiert auf die Erforschung der Pathogenese von chronischen Krankheiten und deren effektive Behandlung. Durch Kombination von klassischen Therapie Ansätzen und neuartigen möglichst schonenden und nicht invasiven Behandlungsmethoden kann die Tagesklinik Glarus vielen Patienten helfen, bei denen andere Therapieformen nicht ansprechen. Die neue Therapie wurde von Alena Jöstl seit 1999 am Kantonsspital Glarus unter der Leitung von Prof. Dr. med. Kaspar Rhyner und Dr. rer.nat. Hanspeter Stähli entwickelt. Die Tagesklinik Glarus ist der einzige Anbieter dieser Therapie. Ein Bestandteil der Therapie ist die impulsgebende Behandlung. Die repetitiven Teile dieser Therapie sollen in Zukunft sogar durch den Einsatz eines Service Roboters unterstützt werden, um dem behandelnden Personal mehr Zeit für die Patienten zu ermöglichen.Mehr Information sowie dokumentierte Fallbeispiele finden Sie unter:Für telefonische Terminvereinbarung:Tagesklinik GlarusLandstrasse 548868 Oberurnen+41 55 640 12 24info@tagesklinik-glarus.ch