Mehr Lebensqualität durch Prophylaxe

Seitdem man weiss, dass sich chronische Erkrankungen bereits weit vor dem Auftauchen der Krankheit bemerkbar machen, wird es immer wichtiger der Prophylaxe und der Vorbehandlung einen zentralen Stellenwert einzuräumen.



Nicht invasive Therapien sind hier das Mittel der Wahl. Hier nutzt man die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft, um Krankheiten ohne Nebenwirkungen zu bekämpfen, bevor sie entstehen.



Die Tagesklinik Glarus beschäftigt sich seit langem mit der nichtinvasiven Therapie von Krankheiten. Die Glarus Therapie setzt nicht nur an den Symptomen an, sondern zielt auf die Krankheitsursache ab. Die Ergebnisse der bahnbrechenden Therapie erscheinen spektakulär, sind jedoch das Ergebnis von langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet.



Die Direktorin der Tagesklinik Frau Alena Jöstl sagt dazu: „Der Körper kann sich aus eigenen Kräften regenerieren und viele Krankheiten lassen sich so vermeiden.“



Die Glarus Therapie



Mit der Betrachtung komplexer Regelkreisläufe im menschlichen Körper ist es möglich die Krankheitsentstehung als Schlüssel zur Behandlung von Krankheiten zu sehen. Auch bei Patienten, bei denen bereits alle schulmedizinischen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft wurden, stellten sich signifikante Verbesserungen ein. Alena Jöstl sagt dazu: „Unsere individuell zusammengestellten und massgeschneiderten Behandlungsabläufe basieren auf den neuesten Erkenntnissen aus der Forschung.“





