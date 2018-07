Der Einzug der kollaborativen Care Roboter an der Tagesklinik Glarus

Die Betrachtung komplexer Regelkreisläufe im menschlichen Körper und darauf basierende, massgeschneiderte Therapieabläufe mit nicht invasiven Methoden sind das Spezialgebiet der Tagesklinik Glarus. Nun werden kollaborative Roboter eingeführt."Ich wurde mit der niederschmetternden Diagnose Neuropathie konfrontiert. Die Symptome waren ein Zittern, Zucken und Brennen in den Beinen. Die Behandlung setzte genau an den erkrankten Stellen an, die ursächlich für meinen Krankheitsverlauf waren. Die ärztliche Diagnose lautet heute: frei von Symptomen." berichtet eine Patientin, die vor einigen Monaten die Tagesklinik Glarus aufsuchte."Eine lang anhaltende Infektion, die sich im Körper ausgebreitet hatte, sorgte für Schmerzen und Verdruss. Nach einer langen Odyssee wurde mir an der Tagesklinik Glarus endlich geholfen. Die individuell angepasste Therapie hat mich von meinen Schmerzen befreit. Heute kann ich das Leben wieder schmerzfrei geniessen.", so ein weiterer Patient, der sich kürzlich in der Tagesklinik Glarus behandeln liess.Die beeindruckenden Erfolge, die mit der Glarus Therapie verzeichnet wurden, begeistern die Mediziner: „Wir beobachteten Resultate, die wir nicht für möglich gehalten hätten“, sagt Professor Rhyner, ehemaliger Leiter des Kantonsspitals Glarus und eine Koryphäe auf dem Gebiet der Onkologie und Hämatologie. „Man kann als Schulmediziner kritisch sein, aber schulmedizinisch messbare Veränderungen lassen sich nicht wegdiskutieren.“„Man muss hier den Spruch gelten lassen: Wer hilft, hat Recht“, so der Internist Professor Rainer Münch, der selbst höchst positive Erfahrungen mit den Therapien der Tagesklinik Glarus gemacht hat.Die teils verblüffenden Behandlungserfolge stellen sich bei unterschiedlichsten Beschwerden ein, etwa auf dem Gebiet der Nervenerkrankungen, bei Schmerzsyndromen und anderen scheinbar ausweglosen Beschwerden. Teile der von Alena Jöstl entwickelten Therapie werden nun an der Tagesklinik Glarus in ersten Tests von einem speziell produzierten kollaborativen Care Roboter durchgeführt, um die Mitarbeiter von den repetitiven Teilen dieser Therapie zu entlasten. So hat das behandelnde Personal mehr Zeit für die Patienten.Mehr Information sowie dokumentierte Beispiele erfolgreicher therapierter Fälle http://tagesklinik-glarus.ch/