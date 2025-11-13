Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1042336

Samaritan's Purse e. V. Trachenbergring 93 12249 Berlin, Deutschland http://www.die-samariter.org
Ansprechpartner:in Pressestelle +49 30 76883434
Logo der Firma Samaritan's Purse e. V.

"Weihnachten im Schuhkarton": Saison läuft – Ehrenamtliche in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz im Einsatz

(lifePR) (Berlin, )
Die Abgabewoche von „Weihnachten im Schuhkarton“ läuft, und Ehrenamtliche in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind im Einsatz. Liebevoll werden Bälle, Puppen, Buntstifte und Schulmaterialien ausgewählt, manche stricken, andere malen, wieder andere nehmen Päckchen entgegen und bereiten den Weitertransport vor. Überall wird mit viel Herzblut gearbeitet und gebetet – ein großes Netzwerk der Liebe wächst und wirkt. Im vergangenen Jahr wurden weltweit fast zwölf Millionen Kinder in schwieriger Lebenssituation durch die Aktion beschenkt.

Manche sind seit vielen Jahren dabei, andere in diesem Jahr zum ersten Mal. Helga Fuchß aus Hohenlohe etwa leitet seit 2002 eine Sammelstelle. „Wir dürfen auf diese schöne Weise Gottes Liebe weitergeben“, sagt sie. Eine ihrer liebsten Erinnerungen: „Eines Tages entdeckten wir auf einem offiziellen Flyer ein Kind, das einen Schuhkarton aus unserer Sammelstelle in den Händen hielt – mit einem selbstgenähten Teddybären und einer gestrickten Mütze mit Schal. Wir konnten ihn sofort erkennen!“

Fast 300.000 Schuhkartons wurden im vergangenen Jahr im deutschsprachigen Raum gepackt. Und auch 2025 entstehen überall kreative Aktionen: In Salzgitter füllte eine „Schuhkarton-Allianz“ aus mehreren Gemeinden 134 Kartons – organisiert von Mark, der als Kind selbst einen Schuhkarton erhalten hatte. In Frankfurt am Main veranstaltete die Vive Church eine Packparty mit Punsch, Kuchen und Weihnachtsmusik. „Jeder Schuhkarton war Ausdruck gelebter Nächstenliebe – mit liebevoll gestalteten Karten für die Kinder“, berichtet Regionalleiterin Elisabeth Wenz. In Ludwigshafen ist die Gemeinde Wort des Lebens e.V. erstmals dabei. „Der Pastor war so begeistert, dass er erst 200, dann nochmals 250 Kartons bestellte“, erzählt Regionalleiter Ernst Thiessen.

In Freilassing wurde schon das ganze Jahr über gestrickt – hunderte Mützen, Schals und Kuscheltiere, jedes ein Zeichen von Wärme und Zuwendung. In Plettenberg bemalt die 67-jährige Ingrid Wiesmann jeden Schuhkarton von Hand mit winterlichen Szenen. „Ich möchte etwas Schönes beitragen – etwas, das Kinderherzen leuchten lässt“, sagt sie. Dieses Jahr gestaltet sie zusätzlich 120 handbemalte Karten. Auch Goldschmied Dieter Kuhn aus Dornbirn (Österreich), der schwere Krankheiten überlebt hat, wollte seine geschenkte Lebenszeit gut investieren – und sammelt unermüdlich Schuhkartons. „Wenn wir Gott vertrauen, kann etwas Gutes daraus werden“, sagt er. In Borken hofft Organisatorin Stephanie van Dunderen, ihren Vorjahresrekord von 1.239 Päckchen zu übertreffen und hat einen Packtipp: „Packen Sie so, dass sich Ihre Kinder oder Enkel darüber freuen würden.“

Seit fünf Jahren unterstützt der THW Kiel die Aktion: In der Halbzeitpause stellte Regionalleiter Timo Jansen gemeinsam mit Maskottchen Hein Daddel die Aktion vor – das Publikum reagierte begeistert, 1.700 „Boxes to go“ wurden verteilt. Prominente Unterstützung gibt es von Fußballtrainer Jürgen Klopp, er ruft zum Mitpacken auf. „Wir haben die Möglichkeit, Kindern mit ein paar kleinen Geschenken das schönste Weihnachten ihres bisherigen Lebens zu ermöglichen“, sagt er.

Noch bis zum 17. November 2025 läuft die Abgabewoche. Danach öffnen sich die Türen der Weihnachtswerkstatt, wo die Päckchen für den Transport vorbereitet werden. Wer sich noch beteiligen möchte, kann seinen Schuhkarton dann direkt an die Weihnachtswerkstatt schicken oder online packen.
Alle Informationen unter: www.weihnachten-im-schuhkarton.org

Website Promotion

Website Promotion

Samaritan's Purse e. V.

Samaritan’s Purse widmet sich der Unterstützung von Menschen in Not, unabhängig von deren Herkunft, Religion oder Kultur. Unter dem Motto „Helping in Jesus‘ name“ leistet Samaritan’s Purse weltweit humanitäre und medizinische Hilfe in Kriegs- und Krisengebieten. In Deutschland setzt sich Samaritan’s Purse im Projekt „Alabaster Jar“ zudem für Frauen in Zwangsprostitution ein. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist vor allem die internationale Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die Menschen einlädt, Kindern nicht nur das Nötigste zukommen zu lassen, sondern sie zu beschenken und ihnen die Botschaft von der Liebe Gottes zu überbringen. Der deutsche Zweig von Samaritan’s Purse wird von Sylke Busenbender und Gary Lundstrom geleitet.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.